Jak mieszka Czadoman? Imponująca posiadłość w szczerym polu

Paweł Dudek znany szerzej jako Czadoman na scenie aktywny jest od 2013 roku. Wśród jego największych przebojów znajdują się m.in. "Ruda tańczy jak szalona" , "Chodź na kolana" czy "Hey Hey Bawmy Się" , które w serwisie YouTube zbierają milionowe wyświetlenia. Muzyk występował również jako juror w programie "Disco Star" w latach 2017-2019, uczestniczył w "Dancing with the Stars . Taniec z gwiazdami" oraz zwyciężył 13. edycję "Twoja twarz brzmi znajomo" . Mimo intensywnego życia artystycznego, Czadoman poświęca sporo swojego czasu żonie Mirosławie oraz dwójce dzieci.

Artysta bardzo ciepło wypowiadał się o swoich pociechach i zaznaczył, że podzielają jego zainteresowania, choć wcale nie są do tego zmuszane: "Starsza uwielbia tańczyć, więc uczęszcza na zajęcia taneczne. Młodsza, gdy tylko dorwie się do pianina, gra i śpiewa. Istna wariacja! Do niczego ich jednak nie zmuszam, nie przenoszę na dzieci swoich ambicji. Kiedyś same wybiorą, co chcą w życiu robić"