Disco polo napędza nowy biznes. Skolim zdradził pomysł na swoją najnowszą inwestycję

Skolim to dziś jedno z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk na polskiej scenie tanecznej. Jego piosenki biją rekordy popularności w serwisach streamingowych, a koncerty przyciągają tłumy. Ale muzyk nie ogranicza się jedynie do sceny - z powodzeniem rozwija również własną markę w innych dziedzinach.

Na jego koncie są już autorskie perfumy i kolekcje ubrań. Teraz artysta przygotowuje się do wkroczenia na zupełnie nowy grunt - rynek paliwowy.

W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim na antenie "Kanału Zero" muzyk podzielił się nowym pomysłem na biznes. - "Stacje benzynowe też otwieram, akurat koncesję teraz robię paliwową" - zdradził z pełną szczerością.

Choć lokalizacja pierwszej stacji wciąż pozostaje tajemnicą, Skolim nie ukrywa, że marzy o stworzeniu całej sieci. Mimo powagi inwestycji, podchodzi do niej z charakterystycznym dystansem. - Natomiast to są takie rzeczy, które jak robię, to tak się trochę bawię, jakbym w Monopoly sobie grał - przyznał z uśmiechem.