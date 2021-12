Wigilijna kapusta z atomowymi grzybami, czyli metalowe święta 2021

Choć singel "Merry Xmas Everybody" Blind Guardian miał swą premierę pod koniec zeszłego roku, zasłużona speed / powermetalowa grupa z Niemiec, której korzenie sięgają połowy lat 80., postanowiła przypomnieć tę kompozycję na wypuszczonym 3 grudnia, nowym singlu "Deliver Us From Evil", utworze zapowiadającym świeży album podopiecznych Nuclear Blast Records.



"Cóż mogę powiedzieć? Cieszymy się, że możemy zaproponować wam zupełnie nowy utwór z nowego albumu, który ukaże się we wrześniu 2022 roku. Fizyczna wersja singla zawiera również naszą bożonarodzeniową petardę 'Merry Xmas Everybody' z 2020 roku oraz 'Violent Shadows' w odsłonie na żywo z Wacken. Na winylu czy na CD, mogę was zapewnić, że jest to idealny dodatek do waszej choinki" - powiedział Hansi Kürsch, frontman Blind Guardian.



Reklama

"Merry Xmas Everybody" nie jest, rzecz jasna, autorskim utworem Niemców, a przeróbką niebywale popularnego numeru angielskiej glamrockowej formacji Slade z 1973 roku, który na przestrzeni lat brały na warsztat dziesiątki zespołów i artystów, od Spice Girls, Oasis i Robbiego Williamsa po R.E.M. i Cheap Trick. Jest to zarazem najlepiej sprzedający się singel Slade, który do tej pory znalazł grubo ponad milion nabywców, pokrywając się w Wielkiej Brytanii podwójną platyną.



Oryginalną wersję "Merry Xmas Everybody" Slade możecie przypomnieć sobie poniżej:

Clip Slade Merry Xmas Everybody

Na potrzeby teledysku do przeróbki "Merry Xmas Everybody" muzycy Blind Guardian nie zapomnieli o odpowiednim wizerunku scenicznym nawiązującym do osobliwych strojów, z których zasłynęli Slade:

Clip Blind Guardian Merry Xmas Everybody

DZWONIĄ DZWONKI... HOT RODA

Pozostając jeszcze w klimatach odbiegających od ciężkich metalowych brzmień, przy okazji tegorocznych świąt nie sposób nie wspomnieć o Billym F Gibbonsie. Słynny amerykański muzyk o aparycji Świętego Mikołaja, lider i założyciel ZZ Top, opublikował bowiem 9 listopada singel "Jingle Bell Blues", w którym zaśpiewał oraz zagrał na gitarze. W utworze słychać także harmonijkę ustną, czym Gibbons chciał złożyć hołd Jimmy'emu Reedowi, zmarłemu w 1976 roku czarnoskóremu bluesmanowi, jednemu z najbardziej wpływowych prekursorów elektrycznego bluesa, który również grał na tym instrumencie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #57 Pełnia Bluesa: miażdżące riffy na nowym albumie Billy’ego Gibbonsa INTERIA.PL

"Zaświtało nam w głowach, że przecież wszyscy uwielbiamy bożonarodzeniową muzykę i każdy z nas uwielbia bluesowy klimat harmonijki Jimmy'ego Reeda, wymyśliliśmy więc, że połączymy oba te elementy. Dorzuciliśmy do tego trochę nawiązań do hot rodów, wszak preferowanymi przez nas saniami są te napędzane końmi mechanicznymi" - zaznaczył Billy F Gibbons, który 16 grudnia obchodził 72. urodziny.



Do singla "Jingle Bell Blues" powstał animowany wideoklip, w którym Billy F Gibbons, a jakże!, wciela się w rolę Świętego Mikołaja:



Clip Billy Gibbons Jingle Bell Blues

ŚWIĄTECZNA ANTYUTOPIA W WARSZTACIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Pod koniec listopada z kolei światło dzienne ujrzał "Construction Of Souls", nowy singel szwedzkiej grupy Avatar. Muzycy z Goeteborga, jak czytamy, przygotowali własną wersję świątecznej piosenki.

"Utwór ten będzie dla Bożego Narodzenia tym, czym 'Szklana pułapka' dla świątecznych filmów. I choć nie taki był nasz zamiar, ostatecznie ma to sens. Opowiada on o nas, czyli o robotach, które przejmują kontrolę nad wspaniałym ludzkim przedsięwzięciem naszych przodków, torując nam drogę ucieczki z planety na piaszczystych glebach przesiąkniętych miażdżonymi kośćmi naszych antenatów" - dość przerażającą okołoświąteczną wizję wyłaniającą się z "Construction Of Souls" kreśli Avatar, grupa, jak rzadko która, potrafiąca łączyć rock i metal z filmowym rozmachem i czymś na kształt teatralnej trupy działającej w stworzonym przez siebie, dziwacznym świecie.

Mało tego, singel wydano wraz z książką dla dzieci ukazującą jednak niezbyt przyjazne dzieciom, codzienne życie w warsztacie Świętego Mikołaja, sceny rozgrywające się w równoległym uniwersum Avatar. Na prezent dla najmłodszych? Niekoniecznie.



Avatar i ich "Construction Of Souls":

Clip Avatar Construction of Souls (Lyric Video)

HELSIŃSKA HEKATOMBA

Jeszcze dalej posunęli się w tym roku Finowie z death / grindcore'owego Cadaveric Incubator, którzy 1 grudnia wydali "Christmas Split", materiał dzielony z duńskim Undergang spod znaku death metalu.



Na potrzeby tego wydawnictwa formacja z Helsinek przygotowała utwór "Swarming Vulgar Xmas", w którym Boże Narodzenie zmienia się w apokalipsę. Mściwy Święty Mikołaj sprowadza na ludzkość zagładę, a czerwononosy renifer Rudolf toksyczny deszcz, wszystko to zaś spowija atomowy grzyb, dokonując ostatecznego działa zniszczenia.



"Christmas Split", tylko dla najodważniejszych:

Wideo Cadaveric Incubator / Undergang - Christmas Split (Full Split 2021)

ŚWIĘTA W OKOPACH

W wigilię Bożego Narodzenia Brytyjski Korpus Ekspedycyjny usłyszał w przeciwległych okopach niemieckie oddziały śpiewające kolędy, dostrzegł latarnie i małe jodły ustawione wzdłuż okopów nieprzyjaciela. Pomiędzy okopami rozpoczął się przepływ informacji. Nazajutrz brytyjscy i niemieccy żołnierze spotkali się na pasie ziemi niczyjej, wymieniali się prezentami, robili sobie zdjęcia, a niektórzy nawet zagrali w piłkę. Była to rzadka, lecz magiczna chwila pokoju i zgody w trakcie jednego z najbardziej potwornych wydarzeń XX wieku.

O owym przejmującym brataniu się alianckich i niemieckich oddziałów, do którego doszło na zachodnim froncie w czasie I wojny światowej w dniach Bożego Narodzenia 1914 roku w okolicach belgijskiego miasta Ieper opowiada wydany pod koniec października singel "Christmas Truce", którym popularni powermetalowcy ze szwedzkiej grupy Sabaton promują swój nowy album "The War To End All Wars".

"Gdy postanowiliśmy napisać utwory o I wojnie światowej, bożonarodzeniowy rozejm był jedną z najważniejszych kwestii. Nie tylko dlatego, że był to jeden z tych tematów, o które fani prosili najczęściej, ale i z tego względu, że jest to naszym zdaniem najbardziej wzruszająca opowieść tamtej wojny. Jako że zależało nam na tym, by muzyka szczerze odzwierciedlała tamten nastrój, stworzenie tej kompozycji zajęło nam lata i było sporym wyzwaniem. Mamy jednak wrażenie, iż udało nam się skomponować utwór, który oddaje nastrój tamtego dnia sprzed ponad stu lat" - powiedział Pär Sundström, basista kwintetu z Falun w środkowej Szwecji.



Warto też jednak pamiętać, iż mimo chwilowego bożonarodzeniowego rozejmu, I wojna światowa okazała się katastrofalna dla miasta Ieper. Dość powiedzieć, że podczas trzeciej bitwy, która rozegrała się w tym rejonie w roku 1917 po raz pierwszy na froncie zachodnim użyto gazu musztardowego, od tego czasu - i od nazwy miasta - nazywanego iperytem. Całkowicie zrujnowany Ieper, w okolicach którego stoczono cztery wielkie bitwy, odbudowano po wojnie. Obecnie nosi ono tytuł miasta pokoju.



"The War To End All Wars", 10. studyjna płyta podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records będzie mieć swą premierę 4 marca 2022 roku.

Singlowi "Christmas Truce" towarzyszy nakręcony z hollywoodzkim rozmachem wideoklip, który w sieci zaliczył już ponad cztery i pół miliona odsłon. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Sabaton Christmas Truce

SYMFOMETALOWA "OPOWIEŚĆ WIGILIJNA"

Bożonarodzeniowy nastrój udzielił się również symfoniczno-powermetalowej formacji Majestica, kolejnej grupie ze Szwecji, w której udziela się Tommy "ReinXeed" Johansson, gitarzysta Sabaton.

W listopadzie pod sklepowe strzechy trafiła rozszerzona, limitowana edycja "A Christmas Carol", drugiego albumu Majestiki, który swą premierę miał w grudniu 2020 roku. Materiał - nawiązujący konceptualnie do "Opowieści wigilijnej" - który w nowej odsłonie dostępny jest również na winylu, wzbogacono o dwie niepublikowane wcześniej kompozycje: "This Christmas" i "Glory Of Christmas" - oba wieńczą ostatecznie historię toczącą się wokół zatwardziałego wroga ludzi i świąt, zgorzkniałej, zrzędliwej postaci Ebenezera Scrooge'a, głównego bohatera wspomnianego opowiadania Charlesa Dickensa z 1843 roku.

Sprawdź teledysk do "Glory Of Christmas" formacji Majestica:

Clip Majestica Glory Of Christmas (ART VIDEO)

Majestica w wideoklipie "This Christmas":

Clip Majestica This Christmas

GRYZONIE GÓRĄ

Na koniec człowiek, na którego poczucie humoru zawsze możemy liczyć - Leo Moracchioli. Norweski multiinstrumentalista i producent, mózg efemerycznej grupy Frog Leap oraz studia nagraniowego o tej samej nazwie, którego kanał na YouTubie śledzą grubo ponad cztery miliony internautów, zasłynął metalowymi przeróbkami popularnych piosenek, w tym tych autorstwa m.in. Adele, Lady Gagi i Toto.

W tym roku Norweg podzielił się z nami własną wersją "The Chipmunk Song" Rossa Bagdasariana, amerykańskiego kompozytora, producenta i aktora o ormiańskich korzeniach, twórcy m.in. kreskówkowego zespołu Alvin And The Chipmunks. Zmarły w 1972 roku Bagdasarian alias David Seville zyskał sławę w 1958 roku właśnie za sprawą "The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)" Alvin And The Chipmunks, która zdobyła aż trzy nagrody Grammy i uplasowała się na samym szczycie notowania magazynu Billboard.



Jak Leo Moracchioli poradził sobie z charakterystycznie piskliwymi wokalami sympatycznych gryzoni z Alvin And The Chipmunks możecie sprawdzić poniżej:

Wideo The Chipmunk Song (metal cover by Leo Moracchioli)

A zatem, jak co roku, zdrowych i głośnych!

Sprawdźcie, jak jeszcze w poprzednich latach wyglądały metalowe święta:

Metalowe święta, czyli śmiesznie i strasznie (2014 r.)

Metalowe święta: Graj, aż ci spadną bombki! (2013 r.)



Dwa oblicza metalowych świąt (2012 r.)

Metalowy sposób na święta (2010 r.)

Metalowe święta, czyli moc truchleje (2009 r.)

Nie do końca "Cicha noc" (2007 r.)