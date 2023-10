Naprawdę nazywa się Gordon Matthew Sumner, ale odkąd lata temu zaczął pojawiać się w klubach jazzowych w swetrze w czarno-żółte pasy, wszyscy mówią o nim po prostu "Sting". Nawet dzieci muzyka tak się do niego zwracają, więc basista jest zaskoczony, kiedy ktoś używa jego prawdziwego imienia.

Użył przeboju Stinga w swoim hicie. Codziennie płaci mu za to krocie Zanim jednak Sting został Stingiem, to pan Sumner grywał najwyżej po godzinach. Z czegoś trzeba było żyć, więc artysta imał się różnych zajęć. Pracował na przykład na budowie, prowadził autobus i był inkasentem podatkowym, co sam nazwał później zajęciem "miażdżącym duszę". Sting przez dwa lata pracował też jako nauczyciel angielskiego i muzyki. Zresztą sam powiedział, że praca w szkole to "jedno z najważniejszych zajęć na ziemi".

Artysta nigdy nie uchodził za osobę rozrzutną, ale też może dlatego, że na własnej skórze przekonał się, jak to jest nie mieć pieniędzy. Po przeprowadzce do Londynu muzyk miał na utrzymaniu rodzinę, za to nie miał stałej pracy. Grywał koncerty, ale niezbyt często, do tego słabo płatne, więc w pewnym momencie nie miał wyboru i zarejestrował się jako bezrobotny. Rodzina żyła z zasiłku i było jej zwyczajnie ciężko, ale ta sytuacja jeszcze bardziej mobilizowała artystę do działania.

Przystojniak, który dobrze śpiewa? Będą z tego kłopoty

Jeśli porównacie The Police z najlepszych lat kariery z tym, co muzycy robili na początku działalności, to zobaczycie dwa różne zespoły. Wiadomo, że każda grupa się rozwija. Ale sami artyści przyznali, że ich zespół był kiedyś bardzo chaotyczny.

Wiadomości The Police powróci? Sting nie ma wątpliwości: "To bezpodstawne" Sting i Stewart Copeland poznali się podczas trasy koncertowej perkusisty z jego zespołem i wymienili się numerami telefonów. Kilka miesięcy później wokalista przeprowadził się do Londynu i już pierwszego dnia odezwał się do Stewarta, żeby umówić się na jakieś wspólne granie. Tak powstała grupa The Police. Muzycy na początku grali punk rocka, nie bardzo wiedzieli, w którą stronę iść, do tego występowali w podrzędnych klubach, więc oczywiście również zarabiali bardzo słabo. W takiej sytuacji trudno było marzyć o świetlanej przyszłości.

Problemem okazał się też gitarzysta. Henry Padovani, delikatnie mówiąc, nie był wirtuozem instrumentu, więc grupa raczej nie brzmiała rewelacyjnie. Copeland upierał się jednak, że Henry musi być w zespole, bo ma "odpowiedni wygląd". Kiedy już dla wszystkich stało się jasne, że sama aparycja nie wystarczy, gitarzystę zastąpił Andy Summers. Wtedy kariera The Police zaczęła się rozkręcać. Nie było wielką tajemnicą, że panowie w trakcie swojej działalności nie zawsze dobrze się dogadywali.

Sting kończy 70 lat 1 / 16 Sting, a właściwie Gordon Matthew Sumner, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich artystów. Muzyk przyszedł na świat 2 października 1951 roku w Wallsend w Anglii. To jeden z nielicznych wokalistów, który święcił triumfy w zespole, ale także w karierze solowej. Sting występował w The Police zaledwie 9 lat - w latach 1977-1986, co nie zmienia faktu, że wtedy stał się najbardziej rozpoznawalny. Źródło: Getty Images Autor: Lynn Goldsmith

To, co było atutem Padovaniego, okazało się na przykład problemem u Stinga. Przystojny facet, do tego świetnie śpiewający, oczywiście skupiał na sobie zainteresowanie fanów. Andy Summers powiedział w wywiadzie dla "New York Post": "Klasyczna historia - wokalista zaczyna skupiać na sobie uwagę, bo to przecież on śpiewa i wiadomo, że od razu pojawiają się problemy z ego, kontrolą w zespole". Gitarzysta stwierdził też, że jego kolega raczej nie był zespołowym graczem.

Skąd takie gorzkie słowa? Andy i Stewart na pewno mieli Stingowi za złe zakończenie kariery grupy. Basista odszedł z The Police, kiedy zespół był u szczytu popularności. Co prawda dla niego kariera solowa też była wtedy sporym ryzykiem, bo nie miał pewności, że wszystko się uda, ale przynajmniej był wokalistą zespołu. To brutalne, ale prawdziwe: perkusista i gitarzysta byli w znacznie gorszej sytuacji niż on, bo przecież nie mieliby jak grać koncertów ze starym materiałem.

Zdjęcie The Police / Richard E. Aaron/Redferns / Getty Images

Artykuł Sting w Krakowie: Nie traćcie wiary [RELACJA I ZDJĘCIA Z KONCERTU]

Kaseta, która uratowała aktorską karierę

Nie samą muzyką człowiek żyje, więc już w pierwszych latach działalności The Police Sting zaczął grywać w filmach. "Quadrophenia", czyli filmowa wersja rock-opery The Who i "Radio On" zapewniły mu tylko małe role, ale już w "Brimstone and Treacle" wokalista miał okazję w pełni zaprezentować swoje zdolności aktorskie. Potem były między innymi: "Diuna", "The Bride" i "Porachunki".

Muzyk do dzisiaj pojawia się na ekranie, ostatnio wystąpił na przykład gościnnie w serialu "Zbrodnie po sąsiedzku", u boku Seleny Gomez i Steve'a Martina. Tak się złożyło, że szef castingu produkcji pracował wcześniej z artystą przy wystawianiu "The Last Ship" na Broadwayu, więc wystarczyła jedna rozmowa w sieci i zachwycony wokalista zgodził się na udział w serialu.

Zdjęcie Sting zagrał także gościnnie w "Diunie" Davida Lyncha / Universal/Getty Images / Getty Images

Okazuje się, że Sting ma na koncie jeszcze jedną zasługę związaną z aktorstwem. Robert Downey Jr. wymarzył sobie kiedyś, że zostanie najlepszym autorem piosenek na świecie. Aktor uważał Stinga za swojego idola, więc postanowił wręczyć mu kasetę ze swoim demo. Robert grywał już wtedy w filmach, więc na koncercie został rozpoznany przez Trudie, żonę muzyka, która odebrała taśmę. Kaseta trafiła do Stinga i... tyle. Minęło 25 lat, Downey Jr. zdążył zrobić wielką karierę filmową, a Trudie i Sting przypadkiem znaleźli jego kasetę podczas robienia porządków i zapytali Roberta, czy chciałby odzyskać materiał.

Downey Jr. natychmiast go odebrał, bo już wiedział, że tamte piosenki były bardzo słabe i w sumie to dobrze, że Sting ostatecznie ich nie posłuchał. Na szczęście dla Roberta, nikt wcześniej nie poruszał tematu nieszczęsnej taśmy, a okazji nie brakowało, bo rodziny aktora i wokalisty zdążyły się w ciągu tych lat bardzo zaprzyjaźnić. Ostatecznie Downey Jr. i Sting mieli okazję wspólnie wystąpić na żywo, więc Robert może odhaczyć spełnione marzenie.

Joga, pływalnia i zero konserwantów

Wiele osób zazdrości Stingowi formy, ale umięśniona sylwetka to zasługa nie tylko dobrych genów, lecz również wysiłku. I nie, nie mówimy tu o słynnych wyznaniach muzyka dotyczących seksu tantrycznego. Wokalista bardzo dba o zdrowie, co nie powinno dziwić, bo w końcu świetna forma jest mu potrzebna na scenie, ale wygląda na to, że Brytyjczyk jest gotowy na więcej wyrzeczeń niż jego koledzy po fachu.

Sting stosuje dietę makrobiotyczną. Ten sposób żywienia jest oparty na chińskiej medycynie i zakłada, że jemy mniej więcej tyle samo potraw o właściwościach rozgrzewających i chłodzących. Muzyk unika przetworzonych węglowodanów i konserwantów oraz toksyn, a także czegokolwiek ze sztucznymi barwnikami albo wzmacniaczami smaku. Sting i Trudie od lat sami hodują warzywa, mają też kury i własne ule.

Oczywiście problem pojawia się, kiedy muzyk rusza w trasę, ale wtedy wokalista zabiera ze sobą własnego kucharza. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to artysta testował wiele programów treningowych, ale uznał, że najlepiej sprawdza się u niego joga. Muzyk zresztą zainteresował się nią jeszcze w czasach, kiedy nie było to zbyt popularne w Wielkiej Brytanii i wywoływało zdziwienie wśród wielu fanów. Część z nich pewnie dzisiaj ćwiczy tak samo jak ich idol.

Sting przyznaje, że dobra forma wydłużyła jego karierę na scenie, bo z brzuszkiem i zadyszką ciężko byłoby mu dawać dobre koncerty. Jeśli chcecie być w takiej kondycji jak artysta, pamiętajcie, żeby dorzucić do jogi codzienne spacery, trochę pływania i serię brzuszków co kilka dni.

Zdjęcie Sting i Trudie Styler dbają o formę fizyczną / Dave Benett/Getty Images for Warner Music / Getty Images

Wesele u Stinga

Mimo konkretnej diety - Sting nie rezygnuje z drobnych przyjemności typu kawa, lody czy wino. To ostatnie artysta akurat produkuje sam. Sting i Trudie są właścicielami posiadłości Tenuta Il Palagio w Toskanii. Kiedy małżeństwo po raz pierwszy trafiło do tego miejsca, pod koniec lat 90., tereny były dość zaniedbane, a budynki popadały w ruinę. Artysta i jego żona postanowili kupić to miejsce i przywrócić mu dawny blask. Otworzyli na farmie sklep, w którym zaczęli sprzedawać wszystko, co zostało tam wyhodowane albo wyprodukowane: warzywa, owoce, oliwę, miody i słynne już wina.

Wystarczy zresztą jedno spojrzenie na etykietę butelki, żeby wiedzieć, skąd pochodzi dany trunek, bo słynne produkty z Tenuta Il Palagio mają nazwy związane z piosenkami Stinga, na przykład "Message in the Bottle" czy "When We Dance". Gdybyście chcieli odwiedzić posiadłość Stinga i Trudie, to jest taka szansa, bo miejsce jest częściowo wynajmowane turystom albo na uroczystości. Wśród atrakcji znajdują się: basen, korty tenisowe, stadnina koni i ogrody do medytacji.