Informacje na temat tej kwoty ujawnił sam Puff Diddy, który postanowił sprostować krążące na ten temat doniesienia. Raper opublikował tweet, w którym udostępnił fragment wywiadu, który w 2018 roku przeprowadzono ze Stingiem. Brytyjski muzyk stwierdził w tej rozmowie, że za zgodę wykorzystanie fragmentu słynnego hitu The Police będzie dożywotnio otrzymywał od Puffa Diddy'ego opłatę w wysokości 2000 dolarów.

Teraz raper ujawnił, że w rzeczywistości kwota zapisana w umowie jest o wiele wyższa. "5 tys. dolarów dziennie. Uściski dla mojego brata Stinga" - napisał w swoim tweecie Puff Diddy.

Jak łatwo wyliczyć, rocznie Sting za tę współpracę inkasuje ponad 1,8 mln dolarów. Być może ta kwota jest tak wysoka dlatego, że Puff Daddy o zgodę na wykorzystanie tej melodii poprosił dopiero po wydaniu utworu "I'll Be Missing You". Sting wykazał się jednak dużą wyrozumiałością i nie miał o to pretensji. Przeciwnie, stwierdził, że utwór rapera jest bardzo piękną interpretacją piosenki "Every Breath You Take" i zapewnił, że z Diddym łączy go przyjaźń. Potwierdzeniem tego był ich występ podczas gali MTV Video Music Awards w 1997 roku, w trakcie którego wspólnie wykonali "I'll Be Missing You".