Muzycy byli jednak zachwyceni lotem helikopterem. Na tyle, że grupa Queen nie zjawiła się na imprezie po własnym koncercie, bo artyści chcieli jeszcze raz tego dnia wsiąść na pokład maszyny. Nic dziwnego, że byli w dobrych humorach, a przy okazji w świetnej formie. Archiwalne nagrania pokazują Mercury'ego, który pyta na zapleczu: "Ile zostało do występu?". Kiedy słyszy odpowiedź "5-10 minut", zaczyna robić przysiady, chodzić po pokoju i śpiewać. Zresztą po chwili dołącza do niego, również wokalnie, Roger Taylor.

Najsłynniejsza żółta kurtka na świecie

Pamiętacie słynne zdjęcia Freddiego w żółtej kurtce i z mikrofonem w ręku? Właśnie to zobaczyli fani w Knebworth. Koncert Queen rozpoczął się od "One Vision", piosenki napisanej po słynnym już występie na Live Aid. Dalej w setliście znalazły się między innymi: "Under Pressure", "Another One Bites the Dust", "I Want to Break Free", "Love of My Life" i "Bohemian Rhapsody". Publiczność jednak za nic nie chciała wypuścić zespołu ze sceny, a muzycy chętnie wracali i dorzucili do zestawu choćby "Radio Ga Ga", "We Will Rock You" i "We Are the Champions".

Zdjęcie Freddie Mercury podczas koncertu w Knebworth. Nie wiedział, że to jego ostatni publiczny występ z Queen / Pete Still / Contributor / Getty Images

Nie zabrakło też oczywiście tradycyjnych śpiewów Freddiego z publicznością. Artyści zaserwowali fanom nie tylko doskonałe wersje swoich hitów, ale też widowisko godne wielkich rockowych gwiazd. "Ten wieczór był praktycznie idealny" - wspominali muzycy. Koncert Queen w Knebworth trwał w sumie dwie godziny. Dwie świetne godziny, które tamta publiczność zapamięta pewnie do końca życia. Ani artyści, ani fani nie mieli pojęcia, że to ostatni występ zespołu w tym legendarnym składzie, ale właśnie o takim ostatnim koncercie wielu muzyków mogłoby marzyć.

Wideo youtube

"Dziękuję, Montsy, bardzo chciałem to usłyszeć"

Dlaczego właściwie koncertowa historia Queen skończyła się 9 sierpnia 1986 roku? Freddie od lat powtarzał, że trasy kosztują go wiele wysiłku. Przy okazji tamtego tournée też mówił kolegom, że nie da rady dłużej tak żyć. Brian May wspomniał jednak, że wszyscy uznali to za klasyczne narzekanie Mercury’ego i byli przekonani, że, jak zwykle, szybko zatęskni za sceną. Gitarzysta zdał sobie po latach sprawę, że być może Freddie wtedy coś przeczuwał. Po trasie koncertowej grupa zrobiła sobie wakacje. Muzycy zdecydowali też, że znajdą trochę czasu na solowe projekty. Mercury spełnił właśnie wtedy swoje marzenie i zaśpiewał utwór "Barcelona" ze słynną Montserrat Caballé.

Wideo youtube

Diwa okazała się jedną z pierwszych osób, które dowiedziały się o chorobie wokalisty, ale trzymała te informację w tajemnicy. Freddie odebrał pozytywny wynik testu na HIV w 1987 roku. Już rok później prasa spekulowała, że muzyk jest chory, zdjęcia wychudzonego artysty pojawiały się w tabloidach, ale on tłumaczył to zmęczeniem. Grupa Queen nagrała jeszcze dwa albumy, "The Miracle" i "Innuendo", ale oczywiście nie była już w stanie koncertować. Mercury ujawnił informację o chorobie w listopadzie 1991 roku, tuż przed swoją śmiercią. Muzyk zdążył jeszcze w ostatnich dniach odebrać telefon od przyjaciółki, Montserrat Caballé. Śpiewaczka zadzwoniła, żeby odtworzyć Freddiemu przez telefon "Upiora w operze". Mercury się ucieszył. "Dziękuję, Montsy, bardzo chciałem to usłyszeć" - to była ich ostatnia rozmowa.