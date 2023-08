Freddie Mercury zmarł w 1991 roku. Przed odejściem zadbał o podział majątku, by zabezpieczyć swoich bliskich. Wokalista Queen jego lwią część przekazał w ręce Mary Austin, którą nazywał "miłością swojego życia". To ona po śmierci muzyka stała się posiadaczką jego rezydencji w centrum Londynu - Garden Lodge. Trafiła do niej także połowa wycenianego na 75 milionów funtów majątku oraz bezcenne pamiątki z lat świetności Queen.

Warto dodać, że Freddie Mercury w testamencie zabezpieczył także swojego ówczesnego partnera Jimma Huttona, kucharza i przyjaciela Joe Fanelliego, a także osobistego asystenta - Petera Freestone'a. W ich ręce trafiło po 500 tysięcy funtów.

Na aukcję, która rozpocznie się wkrótce w domu aukcyjnym Sotheby's, trafia aż 1500 przedmiotów należących do Freddiego Mercury'ego. 72-letnia dziś Austin część dochodu z niej przeznaczy na cele charytatywne.

Będzie ona czymś dotąd niespotykanym - nigdy na aukcję nie trafiło tak wiele bardzo osobistych przedmiotów Mercury'ego, jak rękopisy piosenek, kostiumy sceniczne - w tym m.in. legendarna korona i królewski płaszcz, które zakładał na ostatniej trasie koncertowej Queen w 1986 roku. Wśród bezcennych pamiątek jest także fortepian, przy którym Freddie komponował kultowy utwór "Bohemian Rhapsody". Instrument ma być najdroższym wystawionym na sprzedaż przedmiotem, a eksperci szacują, że jego cena może sięgnąć aż 3 milionów funtów.

Co ciekawe, na aukcji będzie można także kupić oryginalny rękopis tekstu legendarnej piosenki. Kontrowersje wzbudza jednak to, do kogo formalnie powinien on należeć. Choć nieruchomość po Mercurym (i wszystko, co w niej było) trafiło do jego pierwszej miłości, Mary Austin, to pod koniec życia Freddie związał się z Jimem Huttonem, który przekonywał, że to jemu lider Queen obiecał przed śmiercią ten rękopis. Hutton zmarł w 2010 r.

Już teraz wiadomo, że sam rękopis utworu "We Are The Champions" może zostać sprzedany za nawet 200-300 tysięcy funtów. Poza tym licytanci będą mogli stać się posiadaczami prywatnego telefonu muzyka, który stał przy jego łóżku, marmurowego baru wraz ze stołkami, serwetek koktajlowych z wyhaftowanym monogramem czy nawet... grzebienia do wąsów, którego używał.

"Te przedmioty pozwalają lepiej poznać człowieka, którego znałam" - powiedziała Mary Austin w rozmowie z BBC. Dodała także, że najtrudniej będzie jej się rozstać z rękopisami największych przebojów artysty. "One pokazują najpiękniejszą stronę mężczyzny, któremu byłam oddana. Pokazują proces artystyczny, pracę, którą w to wkładał" - twierdzi.

Dlaczego więc zdecydowała o sprzedaży przedmiotów? Austin tłumaczy, że musi uporządkować swoje sprawy i po niemal 32 latach od śmierci muzyka zamknąć pewien etap. "Nadszedł czas, bym podjęła trudną decyzję o zamknięciu tego bardzo szczególnego rozdziału w moim życiu. Zdecydowałam, że zatrzymanie rzeczy nie byłoby właściwe. Jeśli chcę je sprzedać, muszę być odważna, muszę sprzedać wszystko" - wyznała.

Aukcja przedmiotów należących do Freddiego Mercury'ego odbędzie się 6 września 2023 roku w domu aukcyjnym Sotheby's w Londynie.

Eksperci szacują, że przedmioty wystawione na aukcji osiągną w sumie dochód w wysokości nawet 6 milionów funtów. Część z niego zostanie przekazana na cele charytatywne.

W sieci od jakiegoś czasu można przeczytać komentarze niezadowolonych z takiego obrotu spraw fanów Queen. Wielu miało nadzieję, że pamiątki po Freddiem Mercurym kiedyś trafią na stałą wystawę, którą będzie można oglądać np. w szwajcarskim Montreux (gdzie jest wystawa o Queen). Teraz miłośnicy zespołu obawiają się, że bardzo cenne przedmioty trafią w ręce osób, które nigdy już nie pokażą ich światu.

