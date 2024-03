Cleo jest polską piosenkarką, autorką tekstów, projektantką mody oraz jurorką w programie " The Voice Kids ". Jej prawdziwe nazwisko to Joanna Klepko. Ogromną popularność zdobyła dzięki współpracy z producentem Donatanem. Cleo reprezentowała Polskę podczas 59. Konkursu Piosenki Eurowizji w Kopenhadze w 2014 roku z utworem "My Słowianie". Mimo że spektakularnego sukcesu tam nie odniosła, to zostawiła po sobie na tyle dobre wrażenie, że regularnie wraca temat jej powrotu festiwalową scenę .

Podobnie jak wielu polskich artystów, Cleo na co dzień aktywnie działa w mediach społecznościowych, w których dzieli się z fanami szczegółami z życia zawodowego i prywatnego. Okazuje się, że jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek jakiś czas temu zdecydowała się na przeprowadzkę do nowego mieszkania. Wystrój wnętrz robi niesamowite wrażenie. W apartamencie znajduje się nawet strefa SPA i prywatne studio nagraniowe! Jak mieszka Cleo?

Gdzie mieszka Cleo? Apartament piosenkarki robi wrażenie

Cleo urodziła się w Szczecinie, a dzieciństwo spędziła na warszawskim Ursynowie. W czasach studenckich przez pół roku mieszkała w Paryżu, jednak obecnie mieszka w Warszawie. Piosenkarka jest właścicielką przestronnego apartamentu w centrum stolicy.

Gwiazda miała jasno sprecyzowane wymagania co do wyglądu swojego mieszkania. W rozmowie z firmą wnętrzarską Cosentino podkreśliła również, że do zaprojektowania wnętrz apartamentu zatrudniła doświadczonych specjalistów.

- Zaprojektowałam tę przestrzeń według własnych potrzeb, dobierając elementy funkcjonalne i kolory, poddając moje rysunki do weryfikacji profesjonalnym architektom, którzy nanieśli uwagi natury obliczeniowej i realizacyjnej. Od kilku pomysłów na szczęście mnie odwiedli, ale dali też kilka ważnych wskazówek - powiedziała Cleo.

Jak mieszka Cleo? Złote krany i domowe studio nagraniowe

Cleo w swoim mieszkaniu postawiła na czerń połączoną ze złotem. Wokalistka lubi śledzić aktualne trendy, dlatego szukała inspiracji na targach wnętrzarskich, gdzie jej uwagę przykuła hiszpańska wielkoformatowa okładzina marmurowa, która zdominowała wnętrza.

Czarny marmur w połączeniu ze szlachetnym złotym kolorem tworzy niezwykle elegancki klimat. Mogłoby się wydawać, że przez takie połączenie mieszkanie Cleo będzie przytłaczające. Apartament ma jednak sporą ilość przeszkleń, dzięki temu wpada do niego ogromna ilość światła.

Wokalistka zaaranżowała we wnętrzu apartamentu domowe studio nagraniowe. To 50 metrów funkcjonalnej przestrzeni, w której znalazło się miejsce na pokój nagraniowy i pomieszczenie realizatorskie.

- Studio nagraniowe zwykle kojarzy się pomieszczeniami ciemnymi. Moje na przekór ma bardzo dużo światła. Występują tam pełne przeszklenia fasadowe z trzech stron, więc atutem jest też piękny widok - opowiada Cleo.

Uwagę przyciągają złote dodatki w mieszkaniu Cleo. Łazienka została wyposażona w złotą toaletę oraz kran w tym samym kolorze. Wszystko prezentuje się luksusowo i elegancko.

Strefa SPA w mieszkaniu Cleo. To tu relaksuje się po ciężkim dniu

W mieszkaniu Cleo nie mogło zabraknąć strefy SPA, czyli przestronnego pokoju kąpielowego z wanną i prysznicem oraz oddzielnej sauny. Artystka nie ukrywa, że często tworzy teksty swoich piosenek, relaksując się właśnie w tym miejscu.

Cleo może pochwalić się liczącym kilkadziesiąt metrów salonem połączonym z kuchnią. Ogromną przestrzeń celebrytka podzieliła na specjalne strefy, w których znalazło się miejsce do wypoczynku oraz gotowania.

Pozostałe pomieszczenia w mieszkaniu Cleo to sypialnia połączona z pokojem kinowym, garderoby, oddzielne mieszkanie dla gości i pokój rozmaitości.

