Jak mieszka Natasza Urbańska? To prawdziwy pałac!

Przypomnijmy, że to właśnie w tym budynku, w 2008 roku, Urbańska i Józefowicz powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

Gdzie mieszka Natasza Urbańska?

Dworek w Jajkowicach znajduje się około 70 kilometrów od Warszawy.

Przed laty należał do oficera piechoty polskiej - Wincentego Makomaskiego - który później przekazał go swojej córce Emilii - to właśnie od jej imienia pochodzi nazwa posiadłości.

Jak mieszka trenerka "The Voice Kids"?

Dworek otoczony jest ogrodem, do którego Natasza z mężem dodali "kalinowy las", zasadzony wraz z narodzinami ich córki. Wokół domu rosną m.in. jabłonie, grusze i czereśnie, wokalistka ma również własny ogród warzywny i hodowlę kur.

Urbańska niezbyt często pokazuje swój dom, jednak w trakcie pandemii zrobiła wyjątek organizując w salonie koncert z okazji Dnia Matki. Wewnątrz można zobaczyć wiele zabytkowych mebli, instrumentów muzycznych i pamiątek.

W trakcie wojny budynek mocno ucierpiał, więc przed wprowadzeniem się małżeństwo musiało poddać go renowacji. Z tego powodu wewnątrz znalazły się również współczesne akcenty, jednak utrzymane w klimacie całej posiadłości.

