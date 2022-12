Kariera aktorska Hudgens rozpoczęła się w wieku zaledwie 8 lat, gdy zaczęła grać w teatrze. Cztery lata później, w wieku 12 lat, wyprowadziła się z domu i zamieszkała z opiekunką, by móc skupić się na podróżach zawodowych. W tym okresie była także modelką dziecięcą, a także występowała w reklamach telewizyjnych.

Vanessa Hudgens - filmy. Gdzie jeszcze grała gwiazda High School Musical?

Debiut na dużym ekranie miała za sobą w wieku 13 lat, gdy zagrała rolę Noel w dramacie "Trzynastka" w reżyserii Catherine Hardwicke. Jednak największą popularność Vanessie Hudgens przyniosła rola Gabrielli Montez w disneyowskim musicalu "High School Musical".

Za rolę w trzech częściach produkcji była nominowana do Imagen Foundation Awards (Najlepsza aktorka telewizyjna, 2006), Teen Choice Awards (Przełomowa rola telewizyjna, 2006; Ulubiona aktorka filmu muzycznego / komediowego, 2009), Young Artist Award (Ulubiona aktorka w filmie telewizyjnym, miniserialu lub serialu, 2007), MTV Movie Awards (Przełomowa rola kobieca, 2009) czy Kids’ Choice Awards (Ulubiona aktorka filmowa, 2009).

Po zakończeniu ostatniej części "High School Musical" Vanessa Hudgens wystąpiła między innymi w "Bandslam" (2009), "Bestii" (2011) czy trylogii Netflixa - "Zamiana z księżniczką" (2018-2021).

Wraz z debiutem w "High School Musical" Hudgens rozpoczęła karierę wokalistki. 10 stycznia 2006 na rynku pojawił się soundtrack do pierwszej części musicalu, a jedną z głównych wokalistek była właśnie Vanessa Hudgens. Album sprzedał się w ponad 4 000 000 egzemplarzy i pokrył się 4-krotną platyną. Jej pierwszy album studyjny "V" został wydany 26 września 2006 roku, uplasował się na 24. pozycji w notowaniu Billboard 200 i sprzedał się w 570 000 egzemplarzy, co pozwoliło na uzyskanie statusu platynowej płyty. Na kolejną płytę Hudgens trzeba było czekać niespełna dwa lata. Wydany 1 lipca 2008 krążek "Identified" zajął 23. miejsce na liście Billboard 200 i rozszedł się w 83 000 egzemplarzy, co jednak nie pozwoliło na uzyskanie statusu choćby złotej płyty.

Od premiery drugiego albumu Vanessa Hudgens nie wydała żadnego nowego singla, natomiast w 2015 roku zagrała tytułową rolę w wystawianym na Broadwayu musicalu "Gigi".

Vanessa Hudgens - Instagram. Czy udziela się w mediach społecznościowych?

Jak większość celebrytek, nie tylko młodego pokolenia, Vanessa Hudgens bardzo chętnie dzieli się swoim życiem z fanami, szczególnie poprzez Instagram. Na jej koncie bez problemu znajdziemy zdjęcia z podróży czy sesji zdjęciowych, a także spędzania wolnego czasu ze swoim psem czy współprac reklamowych.

Liczba obserwujących konto Hudgens również jest imponująca, gdyż na Insta ma prawie 48 milionów followersów! To prawie 17 milionów obserwujących więcej niż największe konto na polskim Instagramie, czyli oficjalny profil Roberta Lewandowskiego.

Z BIO na koncie Vanessy Hudgens możemy się także dowiedzieć, że jest ona współzałożycielką takich marek jak Caliwater, KNOW Beauty czy Thomas Ashbourne.

Vanessa Hudgens i Zac Efron, czyli związek jak z Disneya

Jak wiele rzeczy w życiu Hudgens, również jej pierwszy związek łączył się z "High School Musical". Od 2006 roku jej partnerem był Zac Efron, który w filmie grał głównego bohaterem - Troya Boltona. Efron w momencie rozpoczęcia ich związku miał 19 lat, natomiast Hudgens była rok młodsza. Wszystko zapowiadało długie i szczęśliwe życie, czyli idealny scenariusz dla bohaterów produkcji spod znaku Disney.

Zdjęcie Vanessa Hudgens i Zac Efron na gali MTV Movie Awards 2010 / East News / East News

W trakcie trwania ich związku często pojawiały się plotki o rzekomych zaręczynach czy też pytania tabloidów o założenie rodziny. W tamtym czasie jednak oboje byli mocno zajęci karierą oraz zdjęciami do dwóch kolejnych serii "High School Musical". Ostatecznie w grudniu 2010 roku Vanessa Hudgens i Zac Efron potwierdzili swoje rozstanie, jednak zapewniają, że pozostają przyjaciółmi.

Metamorfoza Vanessy Hudgens. Inspiracją była Lady Gaga?

W połowie grudnia 2022 roku sieć obiegło zdjęcie, które Hudgens umieściła na swoim Instagramie. Celebrytka ma na nim długie włosy w kolorze platynowego blondu, a także... nie ma brwi! Metamorfoza chyba przypadła fanom do gustu, gdyż na IG ma ponad 200 000 lajków. Wielbiciele Vanessy Hudgens trafnie szukają analogii do jej wizerunku z serią American Horror Story, a dokładniej postacią graną przez samą Lady Gagę. Czy jest podobna do swojej starszej koleżanki ze świata show-biznesu?

