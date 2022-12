"Z telewizją Polsat jestem prawie od początku istnienia stacji. Wystąpiłam na wielu koncertach sylwestrowych, zaśpiewałam na kilku festiwalach Top Trendy. Uważam, że w telewizji Polsat pracują super ludzie - przemili, życzliwi. No i sam szef wszystkich szefów, prezes Zygmunt Solorz. To, że jest geniuszem biznesu, wszyscy wiedzą, ale że jest po prostu wrażliwym, dobrym człowiekiem, to już nie każdy wie. Koncerty sylwestrowe nie są komfortowe dla wykonawców, jest zimno, garderoby to zwykle blaszane kontenery, ale jak się coś obieca Ninie Terentiew, to trzeba to wykonać. Próby z Dodą i z Cleo odbywają się u mnie w domu, jest wesoło. I na pewno będzie ciekawie na scenie. Do zobaczenia pod sceną" - mówi Maryla Rodowicz.



Gwiazda podczas każdego występu zaskakuje również niepowtarzalnymi stylizacjami. Jak sama przyznaje - prace nad nimi nie należą do najłatwiejszych.

"Nina ma nosa do rozrywki i czasem jej propozycje są zaskakujące, ale w końcu liczy się efekt. Nie przewidziała tylko mojego kostiumu z 2013 roku, tzw. "gołej baby", czyli niby gołego torsu. Kostium wymyśliła Ania Zeman - stylistka, z którą pracuję od lat. Wprawdzie Ania mówi, że praca z Marylą to jest zawsze "krwi koryto", ale Ania ma wyobraźnię szaloną, a ja w to wchodzę. Pamiętam miary do tego kostiumu, byłam cała w szafirowych i białych strusich piórach, pióra w moim domu były wszędzie, a najlepiej wyglądał mój menadżer, wioząc ten kostium samochodem. Ciekawe, co by powiedział policjant, zaglądając do samochodu: "czy to pana kostium?". Mogłabym tak opowiadać o moich sylwestrowych wykonach godzinami. Tyle tego było!" - wspomina artystka.



Kto jeszcze wystąpi na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie?

Sylwestrowe koncerty Polsatu co roku gromadzą przed telewizorami miliony widzów. Od 16 lat nasi widzowie witają Nowy Rok z Polsatem a w tym roku zrobią to w towarzystwie blisko 20 gwiazd i topowych muzycznych zespołów!



"Zobaczymy i usłyszymy między innymi Beatę Kozidrak i Bajm, bez których nie sposób wyobrazić sobie tego wieczoru, Dodę, Anię Dąbrowską, która karierę zaczynała przed laty w naszym 'Idolu', gwiazdę młodego pokolenia bryską i króla social mediów Dawida Kwiatkowskiego. Będzie z nami jeden z najoryginalniejszych polskich artystów, niesamowity Ralph Kaminski, a także Feel, Grzegorz Hyży, Big Cyc i Lady Pank. Pojawi się również Igor Herbut i zespół Enej, którzy są wierni Polsatowi od czasu swojego zwycięstwa w kultowym 'Must Be The Music. Tylko muzyka'" - zapowiadała Nina Terentiew.



To już 17. impreza sylwestrowa Polsatu, a po raz siódmy odbędzie się na Śląsku.



Sylwestrową Moc Przebojów będzie można oglądać 31 grudnia o 20.00 w Polsacie, Polsacie 2, Polsat News oraz w Polsat Go.