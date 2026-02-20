"Slogan" zespołu kast. to utwór, który grupa określa jako swój pierwszy w pełni świadomy protest song. Nie jest to jednak manifest wpisujący się w klasyczne schematy gatunku. Wręcz przeciwnie - uderza w ton refleksyjny, podważając potrzebę szufladkowania i opowiadania się po jednej ze stron.

"Zalążek do 'Sloganu' to był mój sprzeciw wobec tagowania. Zauważyłem, że zgadzam się z wieloma treściami, które do mnie trafiają. To był moment, w którym zrozumiałem, że patrzenie na ludzi poprzez podziały nie ma najmniejszego sensu"- wspomina wokalista Mateusz Ziąbka.

Artysta podkreśla, że utwór jest próbą odnalezienia wspólnego języka w świecie pełnym skrajności.

"Może to śmieszne, ale 'Slogan' to protest song o umiarkowaniu. O tym, że bycie pośrodku jest w porządku. Naprawdę nie musimy mieć zdania na każdy temat. Możemy czerpać z różnych nurtów. Mamy inne poglądy, ale razem kochamy biegać, świetnie. Budujmy na tym, zamiast burzyć" - dodaje.

To również głos skierowany do osób zmęczonych internetowymi sporami i narzucaniem racji.

Teledysk z Łodzi i symboliczna kropka

Premierze singla towarzyszy teledysk zrealizowany w Łodzi - mieście, z którym zespół jest silnie związany. Za koncepcję i realizację odpowiada Michał Ostatek, wspierany przez Małgorzatę Warzywodę.

Obraz podkreśla charakter utworu, eksponując zespół w intensywnej, surowej formie. Jak przyznają sami muzycy, klip stanowi domknięcie pewnego etapu: "Teledyskiem stawiamy kropkę, ale taką, po której naturalnie pojawia się kolejne, mocne zdanie".

Ta "kropka" jest jednocześnie zapowiedzią przyszłości - na horyzoncie wyraźnie majaczy już trzeci album formacji.

10 lat na scenie i konsekwentna droga

Rok 2026 jest dla kast. szczególny - zespół świętuje dekadę działalności. Od początku swojej drogi muzycy konsekwentnie budują własny język artystyczny, łącząc alternatywnego rocka z wyraźną obecnością syntezatorów i szeroko rozumianą eklektyką.

"Nie potrafimy do końca zaszufladkować swojej twórczości (...) Nasza muzyka zmienia się i ewoluuje dokładnie tak samo jak my" - podkreślają.

Historia grupy sięga 2016 roku i Aleksandrowa Łódzkiego, choć jej zalążki pojawiły się jeszcze wcześniej, w zimowych miesiącach 2015 roku. Początkowo jako trio, zespół stopniowo rozwijał swój skład i brzmienie, czerpiąc inspiracje m.in. z twórczości takich artystów jak Hey, Krzysztof Komeda, Tomasz Stańko czy WaluśKraksaKryzys. Wśród zagranicznych inspiracji wymieniają natomiast zespoły takie jak Idles, Queens of the Stone Age oraz Viagra Boys.

Od "Miasta" do "Daj spać"

Debiutancka EP-ka "Miasta" ukazała się w 2017 roku, a dwa lata później światło dzienne ujrzał pierwszy album "Milion pomysłów na siebie", promowany singlem "Blues.Dwa".

Przełomowym momentem okazał się rok 2022 - kast. zdobyli wówczas drugie miejsce na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie pod dyrekcją Katarzyny Nosowskiej i rozpoczęli współpracę z producentem Pawłem Cieślakiem. Efektem tej kooperacji był album "Daj spać", który miał swoją premierę we wrześniu 2024 roku.

Płyta przyniosła zespołowi szeroką rozpoznawalność - ich utwory trafiały na playlisty Spotify, takie jak Fresh Finds Polska czy Tylko Polski Rock, a także do rotacji w stacjach radiowych, w tym Radio 357, Radio Nowy Świat i Program Trzeci Polskiego Radia.

Koncerty, festiwale i międzynarodowe sceny

kast. mają na koncie dziesiątki koncertów w całej Polsce, a także występy na prestiżowych wydarzeniach. Byli finalistami Festiwalu Fama i Festiwalu Młodych Talentów, a w 2024 roku pojawili się m.in. na międzynarodowym festiwalu Colours of Ostrava - jednym z największych wydarzeń muzycznych w Europie.

Choć "Slogan" symbolicznie zamyka etap związany z albumem "Daj spać", trudno traktować go wyłącznie jako podsumowanie. To raczej wyraźny sygnał, że kast. wchodzą w kolejny etap swojej działalności - dojrzalsi, bardziej świadomi i gotowi na nowe wyzwania.

Majka Jeżowska o wygranej Violetty Kapcewicz w „The Voice Senior”: Narodziny gwiazdy INTERIA.PL