Nie żyje Matt Kwasniewski-Kelvin. Były gitarzysta Black Midi miał 26 lat

Oprac.: Michał Boroń

W wieku 26 lat zmarł Matt Kwasniewski-Kelvin, były gitarzysta nieistniejącej już grupy Black Midi, z którą miał okazję wystąpić podczas OFF Festivalu w Katowicach. Informację o jego śmierci przekazała wytwórnia Rough Trade.

Gitarzysta klęczy na scenie podczas występu, skupiając się na efektach gitarowych rozłożonych przed sobą. W tle wzmacniacz i drewniana ściana, obok stoi mikrofon. W rogu sceny widoczny obserwator.
Matt Kwasniewski-Kelvin był gitarzystą Black MidiJim Bennett/WireImageGetty Images

Rough Trade przekazała, że Matt Kwasniewski-Kelvin zmarł "po długiej walce ze swoim zdrowiem psychicznym". Muzyk miał 26 lat.

"Prosimy o poświęcenie chwili na skontaktowanie się z bliskimi, abyśmy mogli zapobiec temu, co przytrafia się naszym młodym mężczyznom" - zaapelowała wytwórnia.

Nie żyje Matt Kwasniewski-Kelvin. Były gitarzysta Black Midi miał polskie korzenie

Działająca w latach 2017-2024 grupa Black Midi zaliczana była do jednej z najważniejszych formacji skupionej wokół klubu Windmill w Brixton. To stamtąd wywodzi się scena obwołana "najważniejszym ruchem w brytyjskiej muzyce rockowej ostatniej dekady". Do tego grona zaliczane są także zespoły Squid, Shame, Fat White Family oraz Black Country, New Road.

Debiutancki album "Schlagenheim" (2019) zebrał znakomite recenzje, przynosząc zespołowi m.in. nominację do Mercury Prize. To w 2019 r. zespół zaprezentował się na OFF Festivalu w Katowicach.

Grający na gitarze Matt Kwasniewski-Kelvin w rozmowie z serwisem Undertone zdradził, że w jednej czwartej ma polskie korzenie. To z naszego kraju pochodził jego dziadek, który był żołnierzem podczas II wojny światowej.

"Mam tu też dużą rodzinę. Byłem u niej rok i dwa lata temu na wakacjach, więc… Nie wiem, mam w sobie tę miłość do Polski i po prostu chciałem użyć jakichś polskich słów w tym miejscu" - mówił o wykorzystaniu polskich słów w utworze "Years Ago" z debiutanckiego albumu.

Matt Kwasniewski-Kelvin opuścił Black Midi przed nagraniem drugiego albumu "Cavalcade" (2021), ale był współtwórcą utworów "John L" i "Chondromalacia Patella". Dorobek brytyjskiej formacji zamyka płyta "Hellfire" (2022), który w ojczyźnie dotarła do 22. miejsca listy bestsellerów. Zespół nie ogłosił definitywnego zakończenia działalności, ale wokalista i multiinstrumentalista Georgie Greep ujawnił, że pod koniec nie utrzymywali już ze sobą kontaktów.

Greep w 2024 r. zadebiutował solowym albumem "The New Sound", wokalista i multiinstrumentalista Cameron Picton założył nowy zespół My New Band Believe, a perkusista Morgan Simpson udzielał się na płytach Little Simz i Nali Sinephro.

Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronęwww.pokonackryzys.pl.

