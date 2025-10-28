Mac DeMarco wystąpi 20 czerwca 2026 w hali COS Torwar w Warszawie w ramach promocji swojej szóstej płyty "Guitar".

Limitowana przedsprzedaż Alter Art rusza 30 października o godz. 10:00. Otwarta sprzedaż biletów startuje 31 października o 10:00.

Mac DeMarco powraca do Polski. Co już wiemy?

Kanadyjski songwriter i multiinstrumentalista w swojej twórczości łączy indie rocka, lo-fi i melancholijny humor.

Nowy album "Guitar" został w całości napisany i nagrany w listopadzie 2024 roku w domu Maca w Los Angeles. Z wyjątkiem masteringu, którym zajął się David Ives, Mac samodzielnie stworzył i zrealizował wszystkie aspekty tego projektu - od miksowania albumu w Kanadzie po wykonanie zdjęć do okładki.

"Myślę, że 'Guitar' jest możliwie najwierniejszym odzwierciedleniem tego, w jakim punkcie mojego życia się obecnie znajduję. Cieszę się, że mogę podzielić się tą muzyką i nie mogę się doczekać, by zagrać te utwory w tylu miejscach, w ilu tylko będę mógł" - zapowiada Mac DeMarco.

