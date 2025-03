Przed nami jubileuszowa, 35. edycja Malta Festivalu . W tym roku wydarzenie artystyczne odbędzie się w dniach 20-28 czerwca w Poznaniu. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to święto tego, co świeże i wyszukane w świecie muzyki, teatru, a także kultury popularnej. W programie znajdą się koncerty, spektakle, spotkania oraz wydarzenia, z którymi artyści wyjdą na ulicę i zawładną przestrzeniami publicznymi, angażującym tym samym szeroką publiczność i zamieniając miasto w dynamiczną scenę artystyczną.

"Chciałabym, by tegoroczna edycja stymulowała zmysły i wyobraźnię" - zapowiada przedstawicielka Malta Festivalu

"Tegoroczny program - a zostało nam jeszcze wiele do ogłoszenia! - został przygotowany tak, aby każdy znalazł w nim coś dla siebie (...) Chciałabym, by tegoroczna edycja stymulowała zmysły i wyobraźnię; by stała się dla każdego - niezależnie od płci, wieku, koloru skóry i wyznawanych poglądów - bezpieczną przestrzenią dla osobistych poszukiwań" - zapowiada Dominika Kulczyk, mecenaska Malta Festival.