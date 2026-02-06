Kortez, a właściwie Łukasz Federkiewicz, to artysta, który w ciągu kilku lat dokonał czegoś niezwykłego: bez medialnego szumu zdobył serca tysięcy słuchaczy. Jego twórczość stała się obrazem emocjonalnej szczerości i muzycznej dojrzałości. Zadebiutował w 2015 roku albumem "Bumerang", który od razu wywołał poruszenie wśród fanów alternatywy - nie tylko dzięki charakterystycznemu, głębokiemu wokalowi artysty, ale przede wszystkim za sprawą tekstów pełnych intymności, szczerości i codziennej tęsknoty.

Za swój debiutancki krążek Kortez został nagrodzony Fryderykiem. Kolejne albumy podobnie zbierały świetne recenzje krytyków i gromadziły coraz większe rzesze fanów. Artysta nie śpiewa o wielkich sprawach - on opowiada o tym, co dzieje się pomiędzy słowami, spojrzeniami, porankami i wieczorami - dzięki czemu uniwersalny przekaz trafia do niemal każdego. W jego utworach nie ma krzyku czy efektownych zwrotów. Jest za to prawda, oszczędność formy i muzyczna wrażliwość.

O czym opowiada piosenka "Z imbirem" Korteza?

Jednym z utworów, które idealnie oddają styl Korteza, jest "Z imbirem" - piosenka pozornie prosta, a jednak przejmująca, będąca próbą uchwycenia skomplikowanych relacji rodzinnych. To utwór oparty na obserwacji życia codziennego - rozmów, rytuałów, powtarzalnych gestów. Autor opisuje chwile przy stole, gdy herbata z imbirem, jako ulubiony napój bliskiej osoby, staje się symbolem bliskości, która powoli zanika.

Słowa są oszczędne i pełne niedopowiedzeń. Padają wersy takie jak: "Teraz czekam aż ukroisz nać, dodasz cukru, narwiesz bzu, z imbirem", pokazujące troskę i pamięć o drugiej osobie, a także pochwałę drobnych rzeczy, niezwykle ważnych w relacji.

To typowe dla Korteza - kompozycje są bardzo proste, wręcz surowe, ale właśnie przez to tak prawdziwe. Nie znajdziemy tu ozdobników ani górnolotnych słów.

Melodia oraz tekst "Z imbirem" oparte są na prostocie i melancholii

Melodię skomponował sam Kortez, za tekst odpowiedzialny był Piotr Szmidt. Warstwa muzyczna "Z imbirem" to kwintesencja wokalisty: króluje w niej minimalizm oraz spokój. Piosenka opiera się na delikatnym akompaniamencie fortepianu, subtelnych smyczkach i oddechach, dających przestrzeń. Tempo jest wolne, wręcz melancholijne. Głos Korteza to osobny instrument - niski, matowy, nieco szorstki, ale ciepły.

Taka forma kompozycji doskonale współgra z treścią - nic nie odciąga uwagi słuchacza od emocji. Każdy dźwięk, pauza, westchnienie ma znaczenie. To muzyka dla uważnych, dla tych, którzy potrafią zatrzymać się na chwilę i posłuchać między dźwiękami.

"Z imbirem" nie jest największym hitem Korteza. Mimo to fani uwielbiają emocjonalny utwór

Choć "Z imbirem" nie jest największym przebojem w dorobku Korteza - takim tytułem można by określić raczej "Zostań", "Dobrze, że cię mam" czy "Hej Wy" - to utwór, który zdobył szczególne uznanie wśród wiernych fanów. Wielu uważa go za jeden z najbardziej poruszających i osobistych. Nie brak miłośników, którzy twierdzą, że właśnie od tej piosenki zaczęli słuchać Korteza.

Utwór często pojawia się podczas koncertów - jako moment wyciszenia, emocjonalnego skupienia. W wersjach akustycznych bywa jeszcze bardziej oszczędny, co tylko pogłębia jego intymny charakter.

