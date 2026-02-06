Intymność i emocje ukryte w prostocie. O czym śpiewa Kortez w utworze "Z imbirem"?
"Z imbirem" Korteza to utwór, który udowadnia, że największe emocje często kryją się w najprostszych gestach i codziennych rytuałach. Artysta, znany z wyjątkowej wrażliwości i oszczędnej formy, zaprosił słuchacza do wysłuchania swoich intymnych wspomnień. Choć nie jest to największy przebój wokalisty, wierni fani znajdują w nim swojego ulubieńca. O czym Kortez śpiewa w prostej, ale poruszającej balladzie?
Kortez, a właściwie Łukasz Federkiewicz, to artysta, który w ciągu kilku lat dokonał czegoś niezwykłego: bez medialnego szumu zdobył serca tysięcy słuchaczy. Jego twórczość stała się obrazem emocjonalnej szczerości i muzycznej dojrzałości. Zadebiutował w 2015 roku albumem "Bumerang", który od razu wywołał poruszenie wśród fanów alternatywy - nie tylko dzięki charakterystycznemu, głębokiemu wokalowi artysty, ale przede wszystkim za sprawą tekstów pełnych intymności, szczerości i codziennej tęsknoty.
Zobacz również:
Za swój debiutancki krążek Kortez został nagrodzony Fryderykiem. Kolejne albumy podobnie zbierały świetne recenzje krytyków i gromadziły coraz większe rzesze fanów. Artysta nie śpiewa o wielkich sprawach - on opowiada o tym, co dzieje się pomiędzy słowami, spojrzeniami, porankami i wieczorami - dzięki czemu uniwersalny przekaz trafia do niemal każdego. W jego utworach nie ma krzyku czy efektownych zwrotów. Jest za to prawda, oszczędność formy i muzyczna wrażliwość.
O czym opowiada piosenka "Z imbirem" Korteza?
Jednym z utworów, które idealnie oddają styl Korteza, jest "Z imbirem" - piosenka pozornie prosta, a jednak przejmująca, będąca próbą uchwycenia skomplikowanych relacji rodzinnych. To utwór oparty na obserwacji życia codziennego - rozmów, rytuałów, powtarzalnych gestów. Autor opisuje chwile przy stole, gdy herbata z imbirem, jako ulubiony napój bliskiej osoby, staje się symbolem bliskości, która powoli zanika.
Słowa są oszczędne i pełne niedopowiedzeń. Padają wersy takie jak: "Teraz czekam aż ukroisz nać, dodasz cukru, narwiesz bzu, z imbirem", pokazujące troskę i pamięć o drugiej osobie, a także pochwałę drobnych rzeczy, niezwykle ważnych w relacji.
To typowe dla Korteza - kompozycje są bardzo proste, wręcz surowe, ale właśnie przez to tak prawdziwe. Nie znajdziemy tu ozdobników ani górnolotnych słów.
Melodia oraz tekst "Z imbirem" oparte są na prostocie i melancholii
Melodię skomponował sam Kortez, za tekst odpowiedzialny był Piotr Szmidt. Warstwa muzyczna "Z imbirem" to kwintesencja wokalisty: króluje w niej minimalizm oraz spokój. Piosenka opiera się na delikatnym akompaniamencie fortepianu, subtelnych smyczkach i oddechach, dających przestrzeń. Tempo jest wolne, wręcz melancholijne. Głos Korteza to osobny instrument - niski, matowy, nieco szorstki, ale ciepły.
Taka forma kompozycji doskonale współgra z treścią - nic nie odciąga uwagi słuchacza od emocji. Każdy dźwięk, pauza, westchnienie ma znaczenie. To muzyka dla uważnych, dla tych, którzy potrafią zatrzymać się na chwilę i posłuchać między dźwiękami.
"Z imbirem" nie jest największym hitem Korteza. Mimo to fani uwielbiają emocjonalny utwór
Choć "Z imbirem" nie jest największym przebojem w dorobku Korteza - takim tytułem można by określić raczej "Zostań", "Dobrze, że cię mam" czy "Hej Wy" - to utwór, który zdobył szczególne uznanie wśród wiernych fanów. Wielu uważa go za jeden z najbardziej poruszających i osobistych. Nie brak miłośników, którzy twierdzą, że właśnie od tej piosenki zaczęli słuchać Korteza.
Utwór często pojawia się podczas koncertów - jako moment wyciszenia, emocjonalnego skupienia. W wersjach akustycznych bywa jeszcze bardziej oszczędny, co tylko pogłębia jego intymny charakter.