Rubens dynamicznie rozwija swoją solową karierę. Muzyk ma na koncie występy na wielkich festiwalach, w tym na Top of the Top Sopot Festival. Przy okazji swojego koncertu udzielił wywiadu dla Plejady, w którym zapytano go, czy irytują go komentarze związane z byłą partnerką.

"A może pogadamy o twoim byłym? Wiesz, nie lubię takich pytań. Jestem tutaj po to, żeby grać piosenki. Wiesz, jak byś się czuła, jakbym się zapytał ciebie, co tam u twojego byłego albo co na ten temat sądzisz? Nie wchodźcie ludziom do łóżek, nie zaglądajcie ludziom do lodówek. Skupcie swoją uwagę na twórczości artystów, bo to jest naprawdę wartościowe. Nic ci nie powiem na ten temat" - odpowiedział dosadnie piosenkarz.