Ozzy Osbourne został przyłapany przez paparazzich na ulicy w Los Angeles. Wyglądający na dość słabego 75-letni artysta siedzi na wózku inwalidzkim, który pcha jego asystentka. Książę Ciemności skrywa się pod szerokim, bawełnianym płaszczem, a także czarnym kapeluszem i maseczką.

Tymczasem małżonka Osbourne'a bierze udział w "Celebrity Big Brother". W trakcie jednego z odcinków została zapytana o stan zdrowia artysty. "Jest ciężko, ale wszystko z nim dobrze" - wyznała.

Reklama

Zdjęcie Ozzy Osbourne przyłapany przez paparazzich (11.03.2024) / Backgrid/ Backgrid USA / Agencja FORUM

Nowe wieści o Ozzym Osbournie. "Jest ciężko"

Okazuje się, że Sharon Osbourne zdecydowała się na udział w reality show ze względu na męża. Jak ujawniła, ten uwielbiał chemię pomiędzy Sharon a Louisem Walshem, gdy byli w jury "X Factor". Teraz miała niepowtarzalną okazję, by połączyć się ze starym kolegą, a przy okazji nieco rozbawić chorującego Ozzy’ego.

"Od czasu [zakończenia] 'X Factor' wciąż pojawiają się klipy z Louisem i mną, które trafiają na różne strony internetowe, wtedy patrzę na nie i myślę: 'Mój Boże, tyle lat, a wciąż są odtwarzane'. A mój mąż na nie patrzy i zawsze mówi: ‘O Boże, ty i Louis, co za para’. I to go rozśmiesza. A potem myślę sobie: 'No cóż...', ponieważ Ozzy'ego dość trudno rozśmieszyć, a on po prostu uwielbiał nas oglądać" - mówi w rozmowie z "The Sun".

Z powodu złego stanu zdrowia Ozzy’ego, Sharon zgodziła się wystąpić tylko w kilku odcinkach. Wokalista natomiast ma śledzić każdy odcinek w domu. "Myślę, że zadzwoni do ‘Big Brothera’ i powie, że musi ze mną porozmawiać! Moja najstarsza córka, Amy, będzie tam [opiekować się nim]" - przyznała.

Przy okazji wyznała też, dlaczego tak dobrze dogaduje się z Louisem Walshem. "Jaki jest sekret naszej przyjaźni? Bardzo niegrzeczne poczucie humoru. Bardzo niegrzeczne, bardzo, bardzo niegrzeczne. Nie wiem, na czym to polega. Myślę, że mamy podobne poczucie humoru, poczucie zabawy i niegrzeczności" - mówi.