Żona Ozzy'ego Osbourne'a potwierdza plotki: "On wraca"

Ponad miesiąc temu Ozzy Osbourne ( posłuchaj! ) poinformował, że odwołuje trasę koncertową, która miała rozpocząć się w maju 2023 roku. "Nigdy nie przypuszczałbym, że moje dni koncertowania zakończą się w ten sposób" - pisał w oświadczeniu.

Niedawno jednak wokalista w swoim programie "Ozzy's Boneyard" poinformował, że z radością wróci do koncertowania, gdy będzie do tego fizycznie zdolny, a jego stan się poprawi.

Ogłaszając koncertową emeryturę Ozzy sugerował, że może znajdzie inny sposób, by koncertować bez męczących podróży. "Moja ekipa próbuje właśnie wykombinować miejsca, w których będę mógł występować bez konieczności podróżowania z miasta do miasta oraz z kraju do kraju" - pisał.

Reklama

Clip Ozzy Osbourne Patient Number 9 - ft. Jeff Beck

Później rockman wspominał, że być może będzie siedział na tronie podczas swoich koncertów, jak Axl Rose z Guns N' Roses.

"Zapewnił: 'Wrócę na tę pieprzoną scenę'. Nadal ma problemy z równowagą i nie może stać bez pomocy przez dłuższy czas na nogach. Frustruje go fakt, że nie ma możliwości zagrania pełnego 90-minutowego show, wypełnionego jego słynnym bieganiem po scenie i interakcją z publicznością ale rozważa występy na tronie, jak Axl z Guns N' Roses w 2016 roku. Był naprawdę pod wrażeniem tego posunięcia" - oświadczył ktoś z otoczenia Osbourne'a w rozmowie z The Sun.

"Sharon jest zaniepokojona tym, jak jej mąż wytrzyma pracę związaną z koncertami. Ma głębokie obawy o jego równowagę i chce, żeby wrócił do prawidłowego chodzenia, zanim nawet zacznie omawiać powroty. Szczególnie martwi się o to, że podczas występó straci równowagę i dozna urazów" - dodał. Teraz jednak żona muzyka potwierdza udział Ozzy'ego w nowym festiwalu, który odbędzie się w październiku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja twarz brzmi znajomo": Marcel Sabat jako Ozzy Osbourne Polsat

Ozzy Osbourne wróci na scenę za wszelką cenę? "Nie porzuca nadziei"

Pojawiając się dziś wcześniej w programie "Piers Morgan Uncensored" w TalkTV, Sharon powiedziała gospodarzowi Piersowi Morganowi o stanie zdrowia męża: "Jest dobrze. Radzi sobie o wiele lepiej. Mówiłam ci o tym wczoraj, ale teraz zostało to ogłoszone, więc możemy rozmawiać publicznie. Zagra koncert 6 października w Ameryce, na miejscu Coachelli. To będzie wspaniałe show: Guns n' Roses, Metallica, AC/DC, Ozzy..."



Kiedy Piers stwierdził, że "rockman wciąż daje czadu", Sharon odpowiedziała: "Nigdy nie przestał. On wraca".

Instagram Rolka Rozwiń

Power Trip, czyli wspomniany nowy festiwal zostanie zainicjowany w piątek 6 października i potrwa do niedzieli, 8 października. Odbędzie się w Empire Polo Club, czyli tam, gdzie wiosną co roku organizowana jest Coachella Valley Music and Arts Festival (w tym roku Coachella zajmie dwa weekendy: 14-16 oraz 21-23 kwietnia). Zorganizuje go zaś Goldenvoice - firma, która odpowiada za wspomnianą Coachellę.

Wśród spodziewanych gwiazd, wystąpią tuzy rocka, hard rocka i metalu: Metallica, Guns N' Roses, Ozzy Osbourne, AC/DC, Tool i Iron Maiden. Zespoły te opublikowały na swoich kontach w mediach społecznościowych zwiastuny wydarzenia.

Karnety na Power Trip mają trafić do sprzedaży w przyszłym tygodniu.

Niepokojące zdjęcia Ozzy'ego Osbourne'a. Trudno go rozpoznać 1 / 6 W ostatnich miesiącach wokalista Black Sabbath zmagał się z kilkoma dolegliwościami. W styczniu 2019 r. zdiagnozowano u niego grypę - wówczas 70-letni gwiazdor odwołał europejskie koncerty w ramach trasy "No More Tours 2". Źródło: Reporter Autor: Karol Makurat

Ozzy Osbourne choruje od lat. Co mu dolega?

W czerwcu 2022 roku Ozzy Osbourne ( posłuchaj! ) przeszedł operację, podczas której naprawiono uszkodzone elementy naprawcze zamontowane w kręgosłupie po niemal śmiertelnym wypadku w 2003 roku. Elementy trzeba było poprawić po upadku muzyka w jego sypialni w 2019 roku. To wtedy problemy z poruszaniem zaczęły się pogłębiać.

"Chirurg powiedział mi, że jeśli nie będę miał operacji, to powstanie duża szansa, że będę sparaliżowany od szyi w dół" - ujawnił Osbourne. Należy dodać, że w ostatnich latach wokalista walczył również z poważną infekcją dłoni. Zdiagnozowano u niego również chorobę Parkinsona.

Wideo Ozzy Osbourne - Mr Darkness (Official Visualizer) ft. Zakk Wylde

Sprawdź tekst do utworu 'My Darkness' w serwisie Tekściory.pl