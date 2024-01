Złote Globy 2024 były 81. edycją kultowych nagród filmowych. Wśród produkcji filmowych największe szanse na zdobycie statuetek w najważniejszych kategoriach miały "Barbie" (9 nominacji), "Oppenheimer" (8 nominacji), "Czas krwawego księżyca" i "Biedne istoty" (po 7 nominacji). Jeśli chodzi o seriale, to większość obserwatorów widziała była pewna, że niemal całą stawkę nagród może zgarnąć "Sukcesja" (9 nominacji).

Więcej o Złotych Globach 2024 przeczytasz w portalu Interia Film.

Złote Globy 2024 rozdane. Kto wygrał statuetkę?

W kategorii "najlepszy film dramatyczny" zwyciężyła filmowa biografia Roberta Oppenheimera, która w lipcu tego roku podbiła kina na całym świecie. Kolejna statuetka przypadła Christopherowi Nolanowi za "najlepszą reżyserię", ale także odtwórcy głównej roli za "najlepszego aktora w filmie dramatycznym" (Cillian Murphy) i "najlepszego aktora drugoplanowego" - otrzymał ją Robert Downey Jr. Ponadto jedna przypadła również Ludwigowi Göranssonowi za muzykę do filmu.

Liczby nie kłamią, i to właśnie "Oppenheimer" w tej potyczce pokonał "Barbie" (nagrodzona w 2. kategoriach - "osiągnięcie kinowe/box office" oraz "najlepsza piosenka filmowa" - Billie Eilish), z którym w trakcie wakacji 2023 konkurował w kinach.

I to właśnie w kategoriach muzycznych "pogodził się" kultowy "Barbenheimer". Ludwig Göransson, który w kategorii "Najlepsza muzyka" pokonał m.in. zmarłego przed kilkoma miesiącami Robbiego Robertsona z grupy The Band, czy Joe'a Hisaishiego ("Chłopiec i czapla") czy też Jerskina Fendrixa ("Biedne istoty"). Artysta od dawna był wskazywany na faworyta w tej kategorii.

Szwedzki kompozytor urodzony w 1984 roku ma już na koncie Oscara za ścieżkę dźwiękową do "Czarnej Pantery" (2019), a także dwie nagrody Grammy za utwór "This is America", współtworzony z Childish Gambino. Pomimo kilku nominacji, aż do teraz nie udało mu się zdobyć Złotego Globu. Ponad to artysta nagrywał z Adele, Alicią Keys, Rihanną czy Kendrickiem Lamarem. W przeszłości tworzył ścieżki dźwiękowe do popularnych seriali, jak "Community", "New Girl" i "The Mandalorian". Odpowiada także za brzmienie nowych fanfar w intro Warner Bros. Pictures.

Clip Childish Gambino This Is America

Zwyciężczynią statuetki za "najlepszą piosenkę" została natomiast Billie Eilish z poruszającym utworem "What Was I Made For?". W swojej kategorii pokonała m.in. Duę Lipę czy Jacka Blacka i Lenny'ego Kravitza. Powstał do filmu "Barbie" i - jak opowiadała sama wokalistka - przez przypadek opowiada "o jej życiu". Piosenkę napisała oczywiście z udziałem brata, Finneasa O'Connella, a duet miał popaść w chwilowy autorski dołek. Gdy Greta Gerwig (reżyserka "Barbie") i Mark Ronson (producent muzyczny) poprosili artystów o stworzenie utworu do filmu o kultowej lalce, wena na nowo miała do nich przyjść.

"To było tak, jakby ta piosenka była maleńkim stworzeniem wewnątrz mnie przez lata, drapiącym od środka. Gdy tylko dostaliśmy tę podpowiedź, stworzenie powiedziało: 'Dobra, wychodzę'" - mówiła Eilish w rozmowie z Allure. "Napisaliśmy go w okresie, w którym nie mogliśmy być mniej zainspirowani i mniej kreatywni. Tego dnia tworzyliśmy rzeczy i myśleliśmy: 'Straciliśmy to. Dlaczego w ogóle to robimy? A potem pojawiły się te pierwsze akordy i [słowa] 'kiedyś się unosiłam/teraz po prostu spadam (...)' i piosenka napisała się sama" - opowiadała wokalistka.

Zdjęcie Billie Eilish na rozdaniu Złotych Globów 2024 / Gilbert Flores/Golden Globes 2024/Golden Globes 2024 via Getty Images / Getty Images

Początkowo Billie Eilish chciała, by utwór opowiadał o tym, jak mogłaby czuć się plastikowa lalka w zderzeniu z prawdziwym światem. Po jakimś czasie zrozumiała, że śpiewa tak naprawdę o sobie. "Dokładnie tak się czuję i nawet nie miałam zamiaru tego mówić. Absolutnie pisałam o sobie i myślałam o sobie w trzeciej osobie i myślałam o sobie obiektywnie, co również sprawiło, że poczułam się naprawdę związana z nią [i] mną... Każdy tekst jest dokładnie taki, jak ja się czuję. Chodzi o moje życie" - wspominała w rozmowie z Zane'em Lowe z Apple Music.

Utwór był faworytem do zdobycia nagrody - jest nim także w nadchodzącym rozdaniu Oskarów. Gdyby tak się stało, byłaby to kolejna statuetka dla młodej piosenkarki w ciągu zaledwie 4 lat. "What Was I Made For?" wcześniej zajęło pierwsze miejsca na listach przebojów na całym świecie, także na amerykańskiej Billboard Hot Rock & Alternative Songs. Osiągnęło również 14. miejsce na głównej liście, Billboard Hot 100. To z pewnością nie ostatnie nagrody za nią - kompozycja zdobyła także pięć nominacji do nagród Grammy w 2024 roku: za nagranie roku, piosenkę roku, najlepszy solowy występ pop, najlepszą piosenkę napisaną dla mediów wizualnych i najlepszy teledysk.



Clip Billie Eilish What Was I Made For?

Złote Globy 2024: Zwycięzcy [LISTA]

Najlepsza muzyka

Ludwig Göransson "Oppenheimer" - zwycięzca

Jerskin Fendrix "Biedne istoty"

Robbie Robertson "Czas krwawego księżyca"

Mica Levi "Strefa interesów"

Daniel Pemberton "Spider-Man: Poprzez multiwersum"

Joe Hisaishi "Chłopiec i czapla"





Najlepsza piosenka

Billie Eilish i Finneas "Barbie" - "What Was I Made For?"

Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson i Andrew Wyatt "Barbie" - "Dance the Night"

Bruce Springsteen and Patti Scialfa "Przyszła do mnie" - "Addicted to Romance"

Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond i John Spiker "Super Mario Bros: Film" - "Peaches"

Mark Ronson, Andrew Wyatt "Barbie" - "I'm Just Ken"

Lenny Kravitz "Rustin" - "Road to Freedom"





Najlepsza aktorka drugoplanowa

Emily Blunt "Oppenheimer"

Danielle Brooks "Kolor purpury"

Jodie Foster "Nyad"

Julianne Moore "Obsesja"

Rosamund Pike "Saltburn"

Da’Vine Joy Randolph "Przesilenie zimowe"





Najlepszy aktor drugoplanowy

Willem Dafoe "Biedne istoty"

Robert DeNiro "Czas krwawego księżyca"

Robert Downey Jr. "Oppenheimer"

Ryan Gosling "Barbie"

Charles Melton "Obsesja"

Mark Ruffalo "Biedne istoty"





Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym

Lily Gladstone "Czas krwawego księżyca"

Carey Mulligan "Maestro"

Sandra Hüller "Anatomia upadku"

Annette Bening "Nyad"

Greta Lee "Poprzednie życie"

Cailee Spaeny "Priscilla"





Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Bradley Cooper "Maestro"

Cillian Murphy "Oppenheimer"

Leonardo DiCaprio "Czas krwawego księzyca"

Colman Domingo "Rustin"

Andrew Scott "Dobrzy nieznajomi"

Barry Keoghan "Saltburn"





Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Fantasia Barrino "Kolor purpury"

Jennifer Lawrence "Bez urazy"

Natalie Portman "Obsesja"

Alma Pöysti "Opadające liście"

Margot Robbie "Barbie"

Emma Stone "Biedne istoty"





Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Nicolas Cage "Dream Scenario"

Timothée Chalamet "Wonka"

Matt Damon "Air"

Paul Giamatti "Przesilenie zimowe"

Joaquin Phoenix "Bo się boi"

Jeffrey Wright "American Fiction"





Najlepszy film dramatyczny

"Oppenheimer"

"Czas krwawego księżyca"

"Maestro"

"Poprzednie życie"

"Strefa interesów"

"Anatomia upadku"





Najlepsza komedia lub musical

"Barbie"

"Biedne istoty"

"American Fiction"

"Przesilenie zimowe"

"Obsesja"

"Air"





Najlepszy film nieanglojęzyczny

"Anatomia upadku"

"Ja, kapitan"

"Poprzednie życie"

"Śnieżne bractwo"

"Strefa interesów"





Najlepszy film animowany

"Chłopiec i czapla"

"Elemental"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum""

"Super Mario Bros: Film"

"Suzume"

"Życzenie"





Najlepsza reżyseria

Bradley Cooper "Maestro"

Greta Gerwig "Barbie"

Yorgos Lanthimos "Biedne istoty"

Christopher Nolan "Oppenheimer"

Martin Scorsese "Czas krwawego księżyca"

Celine Song "Poprzednie życie"





Najlepszy scenariusz

"Barbie" Greta Gerwig, Noah Baumbach

"Biedne istoty" Tony McNamara

"Oppenheimer" Christopher Nolan

"Czas krwawego księżyca" Eric Roth, Martin Scorsese

"Poprzednie życie" Celine Song

"Anatomia upadku" Justine Triet, Arthur Harari





Osiągnięcie kinowe i w box office

"Barbie"

"Strażnicy Galaktyki Vol. 3"

"John Wick 4"

"Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One"

"Oppenheimer"

"Spider-Man: Poza Uniwersum"

"Super Mario Bros: Film"

"Taylor Swift: The Eras Tour"





Produkcje telewizyjne

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Helen Mirren "1923"

Bella Ramsey "The Last of Us"

Keri Russell "Dyplomatka"

Sarah Snook "Sukcesja"

Imelda Staunton "The Crown"

Emma Stone "The Curse"





Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Pedro Pascal "The Last of Us"

Kieran Culkin "Sukcesja"

"Jeremy Strong "Sukcesja"

Brian Cox "Sukcesja"

Gary Oldman "Kulawe konie"

Dominic West "The Crown"





Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Ayo Edebiri "The Bear"

Natasha Lyonne "Poker Face"

Quinta Brunson "Misja: podstawówka"

Rachel Brosnahan "Wspaniała Pani Maisel"

Selena Gomez "Zbrodnie po sąsiedzku"

Elle Fanning "Wielka"





Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu

Bill Hader "Barry"

Steve Martin "Zbrodnie po sąsiedzku"

Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"

Jason Segel "Terapia bez trzymanki"

Jason Sudeikis "Ted Lasso"

Jeremy Allen White "The Bear"





Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym

Riley Keough "Daisy Jones & the Six"

Brie Larson "Lekcje chemii"

Elizabeth Olsen "Miłość i śmierć"

Juno Temple "Fargo"

Rachel Weisz "Nierozłączne"

Ali Wong "Awantura"





Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Matt Bomer "Fellow Travelers"

Sam Claflin "Daisy Jones & the Six"

Jon Hamm "Fargo"

Woody Harrelson "Hybraulicy z Białego Domu"

David Oyelowo "Lawmen: Bass Reeves"

Steven Yeun "Beef" ("Awantura")





Najlepsza aktorka drugoplanowa - telewizja

Elizabeth Debicki "The Crown"

Abby Elliott "The Bear"

Christina Ricci "Yellowjackets"

J. Smith-Cameron "Sukcesja"

Meryl Streep "Zbrodnie po sąsiedzku"

Hannah Waddingham "Ted Lasso"





Najlepszy aktor drugoplanowy - telewizja

Billy Crudup "The Morning Show"

Matthew Macfadyen "Sukcesja"

James Marsden "Jury Duty"

Ebon Moss-Bachrach "The Bear"

Alan Ruck "Sukcesja"

Alexander Skarsgård "Sukcesja"





Najlepszy serial dramatyczny

"1923"

"The Crown"

"Dyplomatka"

"The Last of Us"

"The Morning Show"

"Sukcesja"





Najlepszy miniserial, antologia lub film telewizyjny

"Awantura"

"Lekcje chemii"

"Daisy Jones & the Six"

"Światło, którego nie widać"

"Fellow Travelers"

"Fargo"





Najlepszy serial komediowy lub musical

"The Bear"

"Ted Lasso"

"Misja: podstawówka"

"Jury Duty"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Barry"