Złote Globy 2021: Laura Pausini z nagrodą za "Io Si (Seen)" z filmu "Życie przed sobą"

Poznaliśmy zwycięzców 78. gali Złotych Globów. Do kogo trafiły nagrody Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej w najważniejszych kategoriach?

Złote Globy często nazywane są ostatnim przystankiem przed Oscarami i prognozy przed tymi najważniejszymi nagrodami w świecie Hollywood.

Z powodu pandemii koronawirusa gala odbyła się online i prowadzona była przez Tinę Fey i Amy Poehler, jednocześnie z Los Angeles i Nowego Jorku.

Nagrodę dla najlepszego dramatu zdobył film "Nomadland" z Frances Frances McDormand w roli głównej. Z seriali najlepszym okazał się "The Crown". Produkcję nagrodzono czterema statuetkami. W kategorii "najlepszy serial limitowany" triumfował głośny "Gambit królowej".

W kategoriach muzycznych triumfowali Trent Reznor, Atticus Ross i John Batiste ("Co w duszy gra" - najlepsza muzyka) oraz Laura Pausini z utworem "Io Si (Seen)" ("Życie przed sobą" - najlepsza piosenka).

