Zespół Kult na terapii. Posłuchaj utworu "Chcę miłości"

"Chcę miłości" to nostalgiczna ballada, jeden z faworytów fanów Kultu. Liryczny tekst Kazika w bluesującej, subtelnej aranżacji opartej na wyrazistych brzmieniach instrumentów dętych i hipnotyzującym rytmie.

To jedna z ciekawszych propozycji muzycznych z "Ostatniej płyty", albumu różnorodnego, pełnego rozmaitych inspiracji muzycznych.



Piosence towarzyszy teledysk w reżyserii Wojtka Jabłońskiego ze zdjęciami Bartosza Bieńka, operatora i dokumentalisty. Twórcy prezentują przesycony nostalgią, ale i nadzieją obraz, w którym wystąpili wszyscy członkowie zespołu. W klipie zespól trafia na terapię grupową.

Clip Kult Chcę miłości

Kult promuje swoje najnowsze dzieło, "Ostatnią płytę". Jak głosi przewrotny tytuł, to wydawnictwo wyjątkowe i przede wszystkim długo oczekiwane - to pierwszy od prawie pięciu lat album studyjny Kultu. Jest to wydawnictwo różnorodne stylistycznie, pełen rozmaitych inspiracji muzycznych - od bluesa, jazzu, po cięższe rockowe utwory.



W nagraniach albumu udział brali dwaj muzycy niezwiązani wcześniej z grupą - saksofonista Mariusz Godzina (wcześniej m.in. Buldog) oraz klawiszowiec Konrad Wantrych (współpracujący z Kazikiem przy albumie "Zaraza").