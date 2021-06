Do sieci właśnie trafił kontrowersyjny klip do piosenki "Wiara" grupy Kult. "Tekst autorstwa Kazika w mocnych słowach odnosi się do kwestii wiary i kleru" - czytamy.

Utwór "Wiara" to pierwszy singel z wydanej pod koniec maja "Ostatniej płyty" grupy Kult.

Teraz nagranie - zapowiadane jako "jeden z najodważniejszych utworów Kultu" - doczekało się teledysku.

W tekście Kazik Staszewski porusza kwestie wiary, kleru i pedofilii wśród księży.

"Nie mieszaj tedy / Wiedzy i wiary / Bo to są odrębne przecież obszary (...) Facet w sukience / Co kocha dzieci? / Niejedna głowa za to poleci" - można usłyszeć w utworze ( sprawdź pełny tekst! ).

W nietypowej roli księdza grzmiącego z ambony w klipie odnalazł się Mariusz Godzina, nowy saksofonista zespołu (wcześniej znany z projektu Buldog). Nową twarzą w grupie jest też klawiszowiec Konrad Wantrych (współpracujący z Kazikiem przy solowym albumie "Zaraza" z przebojem "Twój ból jest lepszy niż mój").

"Ostatnia płyta" to pierwszy od prawie pięciu lat album studyjny Kultu. Wbrew tytułowi doświadczona ekipa wcale nie zamierza kończyć kariery.