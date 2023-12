Ozzy Osbourne od lat boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. We wrześniu tego roku muzyk przeszedł kolejną operację będącą pokłosiem doznanego dwie dekady temu urazu. W 2003 roku Ozzy miał groźny wypadek na quadzie, w wyniku którego trafił do szpitala ze złamanymi ośmioma żebrami i obojczykiem oraz uszkodzonymi kręgami szyjnymi. Przed czterema laty kontuzja artysty odnowiła się po tym, jak niefortunnie upadł w swoim domu. Od tamtej pory miał problemy z chodzeniem i skarżył się na ciągły ból.

Uraz po wypadku sprzed lat to niejedyny problem, z jakim zmaga się lider Black Sabbath. W 2020 roku wyjawił, że cierpi na chorobę Parkinsona. W wywiadzie udzielonym potem gazecie "The Observer" Osbourne wyznał, że z tego powodu popadł w depresję.

Ozzy Osbourne ostro ćwiczy. "Próbuję stanąć na nogach"

"Wydaje ci się, że podnosisz stopę, ale ona tak naprawdę się nie porusza. Czuję się, jakbym chodził w ołowianych butach. W pewnym momencie przestałem czerpać radość z czegokolwiek. Nic mnie nie cieszyło. Zacząłem więc brać antydepresanty, które działają" - wyjawił muzyk.

Choć nie jest to wielce prawdopodobne, gwiazdor rocka wciąż wspomina o powrocie do koncertowania. Z pewnością będzie chciał za to nagrać nową muzykę, co ma wydarzyć się już wkrótce. "Skupiam się teraz na tym, by dojść do formy. W ciągu ostatnich lat nagrałem dwie płyty i planuję nagrać jeszcze jedną, a potem wrócić do koncertowania. Dopiero zaczynam pracować nad materiałem. Do studia wejdziemy na początku przyszłego roku. Nie chcę się z tym spieszyć" - mówił "Metal Hammer".

W trakcie ostatniego odcinka podcastu "The Osbournes" słynna rodzina znów porozmawiała na temat stanu zdrowia głowy rodu. Ozzy Osbourne zdradził, że codziennie można spotkać go na siłowni. Nie jest tajemnicą, że muzyk uprawia tai-chi. "Tata naprawdę ostro ćwiczy na siłowni" - wspomniała Kelly Osbourne. "Jesteś w drodze do Krainy Mięśniaków?" - zażartował syn artysty, Jack Osbourne. "Ćwiczę codziennie, bo próbuję znów stanąć na nogach" - odpowiedział dzieciom.

Wszystkich fanów muzyka z pewnością uspokoiły wypowiedzi syna Ozzy'ego, który w innym wywiadzie wspominał, że Ozzy powróci niemal na pewno - tylko że na pojedynczych koncertach, a nie długich i wyczerpujących trasach. "Jeszcze nie skończył!" - mówił dla "The Messenger".

