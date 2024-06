Cyndi Lauper jest ikoną lat 80. Na początku swojej kariery występowała z zespołami Doc West, Flyer i Blue West. Zadebiutowała solowo w 1984 roku z płytą "She's So Unusual", która sprzedała się w nakładzie 16 milionów egzemplarzy na całym świecie. Dzięki temu otrzymała nagrodę Grammy w kategorii najlepszego nowego artysty.

Ponad trzydzieści lat temu cały świat śpiewał największe przeboje artystki, takie jak "Girls Just Wanna Have Fun", "Time After Time" i "True Colors", który stał się hymnem społeczności LGBT. Lauper jest również znana ze swojej walki o prawa kobiet i mniejszości seksualnych. Dodatkowo jest autorką musicalu "Kinky Boots".

Po 50 latach koncertowania zdecydowała udać się na sceniczną emeryturę.

Cyndi Lauper z pożegnalną trasą koncertową

Gwiazda chwilę przed swoimi 71 urodzinami ogłosiła "Girls Just Wanna Have Fun Farawell Tour", czyli ostatnią trasę koncertową w karierze Cyndi Lauper. Artystka zaplanowała 23 koncerty w Ameryce Północnej. Trasa rozpocznie się 18 października, a zakończy 5 grudnia tego roku.

"Przygotujcie się, aby zaśpiewać wszystkie swoje ulubione piosenki i stworzyć niesamowite wspomnienia" - zapowiada wokalistka na swoim Facebooku.

Podczas występów możemy się spodziewać gości specjalnych. Krążą pogłoski, że to mogą być wykonawcy światowego formatu. Wydarzenie promuje film dokumentalny "Let The Canary Sing", który jest dostępny od 4 czerwca na Paramount+.

Nie wiemy jednak, czy wokalistka planuje zagrać także w Europie. Nie odniosła się też do tego, czy planuje całkiem zakończyć swoją karierę, czy tylko przestać występować, tak jak Elton John.