Kariera Darii Zawiałow kwitnie w najlepsze. Piosenkarka ma za sobą kilka sukcesywnych albumów, arenową trasę, a teraz ponownie zagra w Orkiestrze Męskiego Grania. Niestety musiała odwołać wiosenne koncerty ze względu na chorobę. 22 czerwca powróciła na scenę, aby wystąpić z Taco Hemingwayem na PGE Narodowym, a następnego dnia z Dawidem Podsiadło w Chorzowie.

Od czasu rozpoczęcia swojej kariery piosenkarka była w związku małżeńskim z Tomaszem Kaczmarkiem, którego poznała w programie "X Factor". Parę lat później wzięła rozwód, po czym związała się z Rubensem, który był jej wieloletnim przyjacielem. Z piosenkarzem również się rozstała. Co ciekawe obaj mężczyźni przez długi czas grali w zespole artystki.

Od kilku miesięcy Daria Zawiałow coraz śmielej pokazuje, że jej serce znów jest zajęte!

Daria Zawiałow już się nie kryje z nowym partnerem

Wszystko wskazuje na to, że Daria Zawiałow jest w związku z Mateuszem Dziekońskim, operatorem kamery i fotografem. Jest on "jednym z najbardziej aktywnych twórców młodego pokolenia", czytamy na jego stronie internetowej. Z piosenkarką współpracował przy teledysku do singla "Za krótki sen".

Już w kwietniu piosenkarka opublikowała zdjęcia ze wspólnego wyjazdu do Amsterdamu i koncertu Black Pumas. Na Instastory fani mogli zaobserwować wspólną kolację oraz artystkę wpatrującą się w niebo będąc w objęciach ukochanego.

Od tego czasu Zawiałow coraz częściej pokazuje partnera wprost wraz z jego wizerunkiem. Parę dni temu opublikowała InstaStory, na którym ją obejmuje, jednocześnie całując w skroń. Umieściła także emotkę serduszka.