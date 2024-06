Wiosną Daria Zawiałow poinformowała fanów, że z przykrością musi odwołać wszystkie występy do połowy czerwca.

Przyczyną decyzji była konieczność regeneracji mocno nadszarpniętych strun głosowych. W oświadczeniu na Instagramie napisała, że 28 kwietnia na koncercie w Warszawie jej struny "całkowicie zaniemogły".

"Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wrócić do was za dwa tygodnie na kolejne koncerty" - napisała.

Na początku lekarz kazał jej unikać występów przez kilkanaście dni, więc piosenkarka miała nadzieję na szybki powrót do zdrowia. Niestety jej się to nie udało, dlatego odwołała większość zaplanowanych wiosennych występów festiwalowych, m.in. 3-Majówkę, Polish Day in Brussels, Lublinalia, Sosnowiec Fun Festival, Juwenalia Rzeszowskie i Śląskie.

Teraz wszystko wskazuje na to, że Daria wyzdrowiała. Bowiem pojawiła się na hucznym koncercie Taco Hemingwaya w Warszawie!

Daria Zawiałow wraca do koncertowania

Ostatniego weekendu okazało się, że Daria Zawiałow najprawdopodobniej jest już zdrowa. Piosenkarka pojawiła się na koncercie Taco Hemingwaya 22 czerwca w Warszawie. Warto wspomnieć, że jego występ na Stadionie Narodowym został całkowicie wyprzedany i tym samym Taco został pierwszym raperem, który tego dokonał.

Z okazji hucznego zakończenia trasy promującej album "1-800-Oświecenie" Hemingway postanowił zaprosić kilku gości na scenę, m.in. rozchwytywanego przez młodą generację OKI. Po dłuższej nieobecności w mediach pojawiła się również Edyta Bartosiewicz, z którą raper wykonał kultowe "Trudno Tak (razem być nam ze sobą)" w oryginalne zaśpiewane także przez Krzysztofa Krawczyka. Można powiedzieć, że częściowo gościem był Dawid Podsiadło, bowiem artyści połączyli się ze sobą przez wideo w trakcie swoich koncertów.

Dużym zaskoczeniem był widok Darii Zawiałow, która weszła ubrana w cekinowe spodnie i koszulkę z merchu rapera. Razem wykonali piosenki, które wcześniej nagrali w duecie, czyli "Mix sałat" z najnowszej płyty Taco oraz "Supro" z albumu "Dziewczyna Pop" piosenkarki.

Fani zareagowali ogromnym entuzjazmem na powrót wokalistki. Pod nagraniami z występu, które pojawiły się na mediach społecznościowych, internauci podzielili się swoim zachwytem: "Darka pierwszy koncert po krótkiej przerwie", "Marzyłam usłyszeć ten duet", "O wiele zdrowszy głosik ma", "Dlaczego mnie tam nie było".

Darii głos zdecydowanie nie brzmi, jakby miała jakikolwiek problem ze strunami głosowymi. Niedługo usłyszymy ją na trasie Męskiego Grania w Orkiestrze wraz z Mrozem i braćmi Kacperczyk. Trasa startuje już 28 czerwca w Żywcu!