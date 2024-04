W Stanach Zjednoczonych trwa 22. sezon "Idola", w jury niezmiennie od kilku sezonów znajdują się Luke Bryan, Lionel Richie i Katy Perry.

W talent show rozpoczął się etap finałowych odcinków na żywo, a na scenie wystąpił m.in. Roman Collins. Po jego wykonaniu "It’s a Man’s Man’s World" jurorzy wstali, aby zgotować mu owację. Wtedy widzowie byli świadkami zaskakującej wpadki Katy Perry.



Wpadka Katy Perry na oczach telewidzów. "To familijny program"

Gdy wokalistka wstawała od stołu, jej ekstrawagancki, futurystyczny top, który dla wielu widzów przypominał kotwicę, zaczął się zsuwać. Szybko okazało się, że w górnej części stroju jurorki pękło ramiączko, a gwiazda musiała błyskawicznie się ratować, aby nie pokazać biustu milionowej publiczności.

"Zaśpiewałeś tak dobrze, że moje ciuchy się popsuły" - rzuciła do uczestnika Perry, jednocześnie trzymając się za bluzkę. "To jest kobiecy świat" - dodała, nawiązując do piosenki, którą wykonał uczestnik."Oglądalność właśnie skoczyła do góry" - żartowali koledzy z jury "Idola".

Po chwili wokalistka schowała się za pulpitem jurorskim, a następnie zasłoniła poduszką. Do sieci trafiły filmy zza kulisy. Podczas przerwy reklamowej produkcja nerwowo próbowała naprawić strój gwiazdy, włączył się w to nawet Luke Bryan. W ruch poszły nawet obcęgi. "Musimy sprawić, żeby top na mnie został" - mówiła.

Katy Perry komentuję wpadkę w "Idolu"

Media szybko wypomniały wokalistce, że to nie jej pierwsza wpadka w "Idolu". Podczas jednego z programów produkcja musiała kleić taśmą spodnie jurorki, gdy te pękły w najmniej spodziewanym momencie.

Już po programie Perry, z naprawionym elementem garderoby, skomentowała całe zamieszanie. "To nie była wpadka, nazwałabym to momentem dla telewizji. Wygląda na to, że co sezon muszę zrobić ze swoim ubraniem. To trochę moja komediowa natura, trochę ekspresja, że chcę rozsadzić całą scenę" - mówiła.

Przypomnijmy, że z końcem 22. sezonu Katy Perry pożegna się z "Idolem". W programie była jurorką przez siedem edycji show, od czasów jego wznowienia na antenie ABC.