Publiczność w "Idolu" ją wygwizdała. Co takiego powiedziała uczestniczce?

Katy Perry to amerykańska autorka tekstów i pop-rockowa piosenkarka. Śpiewa kontraltem. Jej muzyczne fascynacje to przede wszystkim Alanis Morissette, Cyndi Lauper i Freddie Mercury, a także Pat Benatar oraz Joan Jett. Najbardziej znana za sprawą przeboju "I Kissed a Girl".



Perry od 2018 roku jest też jurorką w amerykańskiej wersji programu "Idol".

"Idol": Katy Perry została wygwizdana. Co takiego powiedziała uczestniczce?

Podczas ostatniego odcinka "Idola" jedną z uczestniczek była Nutsa Buzaladze, która zaśpiewa hit "Paris (Ooh La La)" Grace Potter i zespołu The Nocturnals. Wokalistka wystąpiła w prześwitującej, pełnej brokatu i zadziwiającej stylizacji. Ta chyba nie przypadła do gustu autorce hitu "Roar".

"Za każdym razem, gdy wchodzisz na scenę, to tak, jakbyś bombardowała ją brokatem. Słuchaj, ja nie chciałabym oglądać Cię w tym brokatowym wdzianku. Wiem, że to będzie trudne" - powiedziała Katy Perry, czym zaskoczyła publiczność. Gwiazda została... wygwizdana.

Pozostali jurorzy zareagowali na to śmiechem i wytknęli Perry, że ją wygwizdano.

"Tak, pierwszy raz od sześciu sezonów. Mówię tylko, że chciałabym, abyś to zmieniła. Myślę, że chcielibyśmy, aby twój występ wciągnął nas całym sercem. Ja chciałabym to zobaczyć. Myślę, że Ameryka również" - powiedziała Katy Perry już całkiem szczerze.

