Zanim widzowie zobaczyli występ uczestnika, wyemitowano planszę, w której ostrzeżono, że podjęte zostaną tematy związane z przemocą z użyciem broni palnej. "Niektórzy widzowie mogą mieć trudności z oglądaniem. Zalecana jest rozwaga" - czytamy.

Casting 21-letnia Treya Louisa z Santa Fe podczas "Idola" zaczął się niepozornie. Jurorzy wypytywali uczestnika o szczegóły jego pracy. Uczestnik na co dzień pracuje w sklepie z materacami.

21-latek przyznał, że zakończył swoją edukację i skupił się w całości na pracy. Przed jurorami zdecydował się zaśpiewać utwór "Stone" Whiskey Myers.

Jego występ został nagrodzony przez jurorów owacjami na stojąco. Po chwili jednak nastroje w studiu całkowicie się zmieniły po tym, jak wokalista opowiedział swoją historię.

Katy Perry płacze i przeklina na wizji. Ma dość śmierci od broni palnej

Po swoim występie Louis zdradził, że był świadkiem masowej strzelaniny w swojej szkole w Santa Fe, do której doszło w maju 2018 roku. Napastnik zabił 10 osób - 8 uczniów i 2 nauczycieli. "Od tamtego czasu Santa Fe cieszy się złą opinią" - stwierdził.

Chwilę później Katy Perry wybuchła płaczem, a po chwili zaczęła krzyczeć, jak bardzo jest zawiedziona sytuacją w Stanach Zjednoczonych.

"Ten kraj nas k...a zawiódł. To nie jest w porządku. Powinieneś tu śpiewać, bo kochasz muzykę, a nie dlatego, że musiałeś przechodzić przez tak popier...one rzeczy. Nie powinieneś stracić ośmiu przyjaciół. Mam nadzieje, że przypomnisz ludziom, że musimy dokonać zmiany, bo wiesz co? Sama żyję w strachu" - mówiła wściekła i zapłakana jurorka.

"Tolerujemy to zbyt długo, stanowczo zbyt długo. To stała się nasza normalność" - dodał Lionel Richie.

Na sam koniec, gdy jurorzy zgodnie zaprosili uczestnika do kolejnego etapu, Perry poprosiła, aby 21-latek obiecał jej, że będzie walczył o zmianę prawa i większą kontrolę broni w jej kraju.

Wideo