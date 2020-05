"American Idol": Ryan Seacrest miał udar na wizji? Niepokojące wideo

Internauci zaniepokoili się stanem Ryana Seacresta, prowadzącego show "American Idol".

Ryan Seacrest jest prowadzącym "American Idol" /Amy Sussman /Getty Images

Przypomnijmy, że od marca tego roku telewizja ABC wznowiła popularny talent show "American Idol". W jury programu zasiedli Lionel Richie, Luke Bryan i Katy Perry. Prowadzącym został znany z poprzednich edycji Ryan Seacrest.

Z powodu pandemii koronawirusa po ogłoszeniu listy 21 najlepszych uczestnicy zostali odesłani do domów, a show był kontynuowany w zmienionej formule.

Podczas finałowego odcinka doszło do nietypowej sytuacji - uwagę internautów przykuło dziwne zachowanie Ryana Seacresta.



Prowadzący w pewnym momencie stał się wyraźnie osowiały, a na jego twarzy czujni widzowie dostrzegli niepokojące objawy m.in. w postaci drżenia oka. Dodatkowo po zachowaniu prezentera widać było, iż nie czuł się w danej chwili najlepiej, a spore trudności przyniosło mu nawet odczytanie tekstu wyświetlanego na prompterze.

W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy sugerujących, że prowadzący na wizji przeszedł udar.

"To niepokojące. Zobaczcie jego oko, to wygląda jak udar. Jestem patologiem mowy i właśnie obserwowałem Ryana Seacresta pod koniec finału programu 'American Idol'. Jego oko i kącik prawej strony ust zaczęły opadać. Przez chwilę wydawał się zdezorientowany, a jego mowa brzmiała bardzo niewyraźnie" - napisał jeden z internautów na Twitterze.

Podobnych komentarzy pojawiło się tak dużo, że do sprawy odniósł się menedżer Seacresta, który w rozmowie z CNN zaprzeczył informacjom o udarze. Tłumaczył, że powodem takiego zachowania była "chwilowa niedyspozycja i zmęczenie".

Zwycięzcą 18. edycji programu "American Idol" została wokalistka o pseudonimie Just Sam. W finale zaśpiewała piosenki "Stronger (What Doesn't Kill You)" Kelly Clarkson i "Rise Up" Andry Day.



