Zachowanie Rihanny podczas Super Bowl 2023 zaskoczyło. To nie była wpadka?

Jak podawał we wrześniu ubiegłego roku serwis internetowy Hypebeast, po ogłoszeniu, że to Rihanna będzie gwiazdą następnego Halftime Show, popyt na bilety na Super Bowl wzrósł o 9900 proc.

Wokalistka zaprezentowała się w czerwonym kostiumie, który podkreślał jej zaokrąglony brzuch - fani szybko zaczęli spekulować, że Rihanna jest w ciąży, a amerykańskie media potwierdziły, że piosenkarka i jej partner, A$AP Rocky, spodziewają się drugiego dziecka.

Choć zazwyczaj gwiazdy zapraszają na scenę gości, Rihanna postawiła na występ solowy, podczas którego przypomniała swoje największe hity: od "Bitch Better Have My Money", przez "Umbrella", "Only Girl In The World", "Work", po "Diamonds". Cały koncert odbył się na "lewitującej" scenie, a towarzyszący piosenkarce tancerze znajdowali się na osobnych, również zawieszonych w powietrzu podestach.

Fani byli zachwyceni występem, ale jedno zachowanie Rihanny zaskoczyło wszystkich widzów.

Rihanna zaskoczyła podczas Super Bowl 2023. To nie była wpadka!

Podczas występu wokalistka zrobiła sobie krótką przerwę, by wziąć do ręki puderniczkę i poprawić makijaż. Nie uciekło to oczywiście uwadze widzów, którym wydawało się, że to spore faux-pas.

Zaciekawieni widzowie sprawdzili natychmiast, jakiej marki puder wybrała Rihanna - łatwo domyśleć się, że to jej produkt, czyli "Fenty Beauty By Rihanna Invisimatte Blotting Powder".

Okazuje się, że to lokowanie produktu było bardzo dobrym posunięciem, co pokazuje Rihannę jako wspaniałą bizneswoman.

W zeszłym roku Rihanna znalazła się na 1729. miejscu listy najbogatszych ludzi na świecie oraz 21. miejscu w rankingu najbogatszych Amerykanek, które doszły do swojego sukcesu samodzielnie wg. "Forbesa"

Nie znalazła się jednak na liście tylko ze względu na dokonania muzyczne, a przede wszystkim dzięki swojej firmie kosmetycznej Fenty Beauty, która w 2022 roku zarobiła ponad 550 milionów dolarów. Wokalistka posiada także 30% udziałów w firmie bieliźnianej Savage x Fenty. Majątek autorki hitu "Umbrella" wynosi 1,4 miliarda dolarów.

