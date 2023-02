Chris Stapleton to uznany piosenkarz country, nagrodzony m.in. ośmioma statuetkami Grammy i pięcioma nagrodami Billboard Music Awards. Jak podkreślają zagraniczne media, podczas występu na Super Bowl pokazał, że "nie jest tylko piosenkarzem country, ale i klasycznym wokalistą bluesowym".

Stapleton był jedną z trzech osób, które otworzyły tegoroczne Super Bowl - przed meczem zobaczyliśmy jeszcze legendę Broadwayu, Sheryl Lee Ralph z utworem "Lift Every Voice and Sing", a Babyface wykonał patriotyczną pieśń "America the Beautiful".

W trakcie wykonywania "The Star Spangled Banner", czyli hymnu Stanów Zjednoczonych, zdecydował się postawić na prostotę - wystąpił ubrany cały na czarno, akompaniując sobie jedynie na gitarze. Wraz z nim na boisku pojawił się nagrodzony Oscarem aktor Troy Kotsur, który tłumaczył słowa utworu na język migowy.

Emocjonalny występ sprawił, że zawodnicy nie mogli powstrzymać łez wzruszenia. "Nie jestem nawet Amerykaninem, ale wykonanie Hymnu Narodowego w stylu country, płaczący trener Eagles, US Navy - co za wspaniały sposób na pokazanie Ameryki i zaszczepienie patriotyzmu w jej mieszkańcach. Występ był piękny i przyprawił mnie o gęsią skórkę", "Słuchanie jego wykonania było absolutnie niesamowite, gwarantuję, że wielu ludzi się przy tym rozpłakało", "To było bez wątpienia najpiękniejsze i najbardziej emocjonalne wykonanie 'The Star Spangled Banner', jakie kiedykolwiek słyszałem" - komentowali z kolei internauci.