Po latach reaktywowany został muzyczny talent show "Must Be The Music". Pierwszy odcinek zobaczymy już 7 marca, o godzinie 19:55, na antenie Polsatu.

Za stołem jurorskim tym razem zasiedli Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka (Zakopower) i Miuosh. W roli prowadzących wystąpią z kolei Maciej Rock (jako jedyny pozostał z poprzedniej ekipy), Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

"Must Be The Music": kogo zobaczymy na scenie?

Jednym z uczestników będzie Mateusz Wiśniewski, który muzyką interesował się od najmłodszych lat. "Oprócz zdolności wokalnych i kompozytorskich ma talent do pisania piosenek. Lekkość słowa i dowcip - to siła jego autorskich piosenek. Rodzice wspominają, że pierwszą, wymyśloną piosenką była piosenka o lodówce. Później już było tylko lepiej. Mateusz pisał i tworzył nowe historie, ubierając je w muzykę" - czytamy w zapowiedzi.

Jak wspomina sam wokalista, swoją muzyką chce nieść ludziom nadzieję: "Chociaż jestem osobą niepełnosprawną, nie załamuję się, walczę z różnymi przeciwnościami, a także pokazuję ludziom, że nie należy się poddawać i zawsze warto iść za swoimi marzeniami! Tego każdemu życzę".

Warszawski zespół Nicponie powstał z osób, które podczas pandemii zatęskniły za koncertami. "Zakaz koncertów, spotkań publicznych, nasze dotychczasowe projekty muzyczne legły w gruzach, dlatego zaczęliśmy chodzić i grać na bazarach, w parkach i tak utworzył się nasz zespół" - opowiadają muzycy.

Grupę wyróżnia niespotykane instrumentarium, jak na przykład tarka do prania w towarzystwie kielni, foremki do ciasta, garnuszka i kubeczka. Zdobyli m.in. wyróżnienie na Festiwalu Kapel Podwórkowych w Piotrkowie Trybunalskim. "Muzyka dla nas to zabawa, sposób na spędzanie czasu i robienie fajnej atmosfery tam, gdzie się znajdziemy. Nie gramy, by nas podziwiano, ale żeby dać ludziom to, czego potrzebują, a jeszcze o tym nie wiedzą" - mówią Nicponie.

Jazz w ortalionowych dresach? To właśnie Dirty Horns. Nowotarska grupa powstała w 2021 roku z inicjatywy saksofonisty Sławomira Butryma, jako kontynuacja i ewolucja street bandu Buddy Paroovo.

Zespół tworzą uznani w środowisku jazzowym studenci i absolwenci wyższych uczelni muzycznych, w tym m.in. Akademii Muzycznej w Krakowie i Katowicach.

"Must Be The Music": poznaliśmy wszystkich uczestników

Na scenie "Must Be The Music" zaprezentuje się też Ania Szlagowska. "Wychowałam się w Karpatach w Beskidzie Sądeckim i jestem przesiąknięta folklorem, z którego zaczęłam twórczo czerpać wraz ze wzrostem mojej muzycznej świadomości. Niewiele mnie tak porusza jak prawda i pewna prostota muzyki ludowej, dlatego wplatam zaśpiewy do moich piosenek. Uwielbia morze i podróże pociągiem" - tak mówi o sobie sama wokalistka.

Dziewczyna ma już na koncie kilka sukcesów, w tym wydany w październiku 2024 roku debiutancki album "Pierwsza płyta".

Zespół PoPieronie powstał w 2009 roku na Żywiecczyźnie. W programie połączyli siły z Grupą Śpiewaczą Poliana. "Nasza muzyka to cała prawda o nas, o naszym pochodzeniu i naszej miłości do sztuki. Niesiemy w swoim przekazie żywiołowość, optymizm i radość. Chcemy tym zarażać odbiorcę i znaleźć przestrzeń. Polska Scena Muzyczna potrzebuje poznać i usłyszeć o takich artystach jak my!" - opowiadają o sobie.

