Po narodzinach syna Rihanna i jej partner skupili się na życiu rodzinnym. Przez cztery miesiące unikali imprez i bankietów.

Kilka dni temu po raz pierwszy pokazali się publicznie. Młodzi rodzice pojawili się na evencie promującym nowy napój ASAP Rocky'ego. Riri postawiła na bardzo odważną kreację. Założyła krótką, skórzaną mini, a do tego transparentne szpilki i marynarkę. Nie bała się również pokazać dekoltu. Cały look uzupełniła biżuterią i uroczą fryzurą. Efekt robił wrażenie!

Jednak nie wszystkim się spodobała się w tym wydaniu. Część internautów wytknęła Rihannie, że nie wróciła do swojej wagi sprzed ciąży. W sieci pojawiły się złośliwe komentarze. Na szczęście większa część fanów broni artystki, wręcz jest zachwycona jej obecnym wyglądem. "Bogini", "Tak wygląda pewna siebie kobieta bez względu na to, jak wygląda i ile waży. Brawo!", "Oto prawdziwy wzór do naśladowania dla młodych dziewczyn!" - pisali.

Rihanna - kariera i życie prywatne

Urodzona w 1988 roku na Barbadosie Robyn Rihanna Fenty to znana na całym świecie piosenkarka R&B i pop. Każdy jej krążek osiągnął światowy sukces. Swój pierwszy album wydała w 2005 roku i nosił nazwę "Music of the Sun". Jej kariera nabrała tempa po wydaniu singla "Umbrella".

Później listy przebojów podbijały takie hity, jak "Rude Boy", "Only Girl (In the World)", "We Found Love", "Diamonds" czy "Work". Rihanna zdobyła 9 nagród Grammy oraz wiele innych wyróżnień. Sprzedała na całym świecie ponad 250 milionów płyt. Wystąpiła w kilku filmach, brała udział w kampaniach reklamowych. Chętnie angażuje się charytatywnie.

Rihanna jest bardzo dumna ze swoich korzeni. Założyła swoją markę kosmetyczną, którą nazwała Fenty Beauty. 20 września 2018 roku Rihanna została mianowana ambasadorem nadzwyczajnym edukacji, turystyki oraz inwestycji Barbadosu. Kiedy kraj stał się republiką w 2021 roku, Rihannę odznaczono Orderem Bohaterów Narodowych, który upoważnia ją do używania tytułu "The Right Excellent" przed jej imieniem i nazwiskiem.

Rihanna była przez kilka lat w związku z Chrisem Brownem. Głośno o ich rozstaniu zrobiło się po tym, jak mężczyzna ją pobił. Później jednak do siebie wrócili. Po kilku innych związkach, Riri znalazła szczęście u boku rapera ASAP Rocky'ego. 19 maja tego roku przyszedł na świat ich syn.

Autor: Iga Chmielewska