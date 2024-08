Trasa koncertowa "The Music of the Spheres", która rozpoczęła się w 2022 roku, nie tylko zdobyła serca milionów fanów, ale również przyniosła spektakularne zyski. Według najnowszych danych, trasa ta stała się najbardziej dochodową i najlepiej sprzedającą się trasą koncertową w historii zespołów rockowych.

Do tej pory Coldplay sprzedało 8,8 miliona biletów na swoje koncerty, co daje dochód 945,7 miliona dolarów. Brytyjska formacja wyprzedziła takie ikony muzyki jak Elton John, U2 czy The Rolling Stones. Serwis Billboard szacuje, że liczba sprzedanych biletów może zbliżyć się do 10 milionów, zanim zespół zakończy swoje tournée.