Young Leosia przerwała milczenie po wstydliwej wpadce! "Byłam zabezpieczona"

Oprac.: Daniel Kiełbasa Wiadomości

Podczas występu Young Leosi we Wrocławiu doszło do zaskakującej sytuacji. W pewnym momencie pękły guziki w bluzce raperki, przez co publiczność zobaczyła jej biust. Gwiazda skomentowała całe zajście, tłumacząc, co tak naprawdę było dla niej problemem.

Young Leosia skomentowała wpadkę we Wrocławiu /Magdalena Pasiewicz /East News