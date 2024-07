Zniknął w atmosferze ogromnego skandalu. Nowe, pilne wieści od Willa Smitha

W 2022 roku Will Smith zdobył Oscara dla najlepszego aktora za rolę Richarda Williamsa, ojca Venus i Sereny Williams, w filmie "King Richard". Jednak ceremonia ta została przyćmiona przez incydent, w którym Smith spoliczkował komika Chrisa Rocka w odpowiedzi na żart dotyczący jego żony. To wydarzenie spowodowało, że Smith na jakiś czas wycofał się z życia publicznego, a projekty, w których brał udział, takie jak film Netflixa "Fast and Loose", zostały wstrzymane.