Książulo , a właściwie Szymon Nyczke , to popularny Youtuber i TikToker, który od niemal dwóch lat zajmuje się testami jedzenia, głównie kebabów oraz ostrego jedzenia, stając się jednym z najchętniej oglądanych gastroblogerów w polskim internecie.

Warto dodać na samym wstępie, że Książulo na Youtube działał już kilkanaście lat temu. Wtedy to zasłynął m.in. viralowym filmem "Mogę być winna grosika". Już w tamtym czasie Nyczke był jednym z popularniejszych twórców w serwisie.

Równolegle do kanału Kolorowyvlog , który obecnie znany jest jako Książulo , 10 lat temu działalność rozpoczął kanał KSTWO . I to właśnie tam pojawiały się numery przyszłego testera jedzenia.

Pierwsze kawałki Youtubera, które można odnaleźć w sieci to m.in. współpraca z Koldim , Fifsonem , a nawet Bedoesem (ich wspólny utwór ma dziś 129 tys. wyświetleń).

Jak przytacza Glamrap w pewnym momencie kanał z utworami KolorowegoKsięcia przestał być aktualizowany. Sam Książulo stwierdził po latach, że stałe dochody z Youtube'a przełożyły się na większą liczbę imprez, co zniechęciło go do dalszego nagrywania.