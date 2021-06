Xavier Wiśniewski o swojej przyszłości. Pójdzie w ślady rodziców?

Xavier, syn Michała Wiśniewskiego i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej, był gościem programu "Dzień Dobry TVN". Opowiedział, jakie ma plany na przyszłość.

Michał Wiśniewski ma pięcioro dzieci. Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003). Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008). Najmłodsze dziecko - Falco Amadeus (ur. 2021) to owoc jego piątego małżeństwa.

Najstarszy syn lidera Ich Troje postanowił spróbować swoich sił w muzyce. W listopadzie ubiegłego roku Xavier zdecydował się wydać swój pierwszy debiutancki utwór pod tytułem "Prąd".



W komentarzach szybko zaczęły pojawiać się komplementy. "Ma świetny głos! I bardzo dobrą dykcję! Świetny kawałek", "Wpada w ucho i przede wszystkim szacun za dykcję", "Młody super, masz fajny głos" - można było przeczytać.

Xavier był gościem programu "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedział o swoich planach na przyszłość. Zdradził, że ma zamiar złożyć dokumenty na AWF oraz studia humanistyczne.



"Ja jestem human pełną gębą. Nie ograniczam się tylko do muzyki. Najpierw pisałem swojego bloga, potem byłem na stażu w 'Przeglądzie', piszę również opowiadania. Pisałem też powieść, może kiedy do tego wrócę" - wyjaśnił.

"Zaczęliśmy z mamą od Hot16Challenge i gdyby nie COVID, w ogóle bym w to pewnie nie wszedł. Nigdy o tym nie myślałam na poważnie. Teraz jest 'Prąd', niedługo będę wypuszczał kolejny numer. Nigdy nie myślałem, żeby być artystą, rodzice nie wywierali na nas presji, pozwalali robić to, co chcemy. W zeszłym roku poczułem, że to jest to, co chciałbym spróbować i myślę, że wychodzi bardzo dobrze" - mówił natomiast o swojej karierze muzycznej.



"Tata bardzo mnie wspiera razem z mamą. Teksty piszę sam, muzycznie to sklejamy. Idę do studia i często zabieram jednego z nich, żeby mi pomogli w finalnej wersji" - dodał.