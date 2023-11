To kolejna współpraca bydgoskiego producenta z Roxie Węgiel - jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Muzyka i teledysk do "Każdej nocy" - tak jak poprzednie single z płyty "Dzienna" - zostały nagrane metodą "na setkę".



Ten typ realizacji utworu staje się tradycją i znakiem rozpoznawczym bydgoskiego producenta. W przeciwieństwie do standardowej produkcji muzycznej, gdzie nad każdym elementem pracuje się osobno, przy pracy “na setkę" cały zespół wraz z wokalem nagrywa się za jednym podejściem. Dodatkowo podczas rejestracji dźwięku na jednym ujęciu nagrywany jest też teledysk.

Reklama

"W dobie cyfryzacji wszystkiego, zależy mi na kultywowaniu grania 'na żywo' i pokazywaniu prawdziwej siły żywych instrumentów" - tłumaczy Pawbeats. Tym razem utwór został nagrany w budynku bydgoskiej Akademii Muzycznej, z udziałem Pawbeats Orchestra, grupy muzyków współpracujących z Marcinem Pawłowskim m.in. przy płycie o tej samej nazwie.

Nowa piosenka przypadła do gustu fanom wokalistki.

"Pawbeats wydobywa z potencjału Roksany coś najlepszego, a ona wchodzi na inny poziom", "Tworzycie wspaniałe połączenie, które zachwyca już po raz kolejny", "Głos Roksany w takich klimatach jest jak diament", "Ale wy jesteście fantastyczni w duecie!" - komentowali na Youtube.

Pawbeats o współpracy z Roksaną Węgiel

Wokalistka i producent mieli okazję współpracować przy poprzednim albumie Pawbeatsa - "Nocna". Wtedy duet nagrał numer "Przyjdź po mnie", który zgarnął dwa miliony wyświetleń. W rozmowie z Interią Pawbeats o współpracy z młodą wokalistką wypowiadał się następująco:



- Powiem zupełnie szczerze, że ja nie odczuwam po prostu tego wieku i wiek nie jest żadnym kryterium mojego wyboru. W zasadzie dziewczyny mogłyby mieć również 20, 30 i 60 lat. Tutaj nie ma to znaczenia, a w trybie nagrywania albumu słucham wszystkiego, co do mnie trafia. I tutaj tak wyszło, że pojawiły się dwie wokalistki nieco młodsze od reszty. Poza tym nie mówi tutaj o osobach wyciągniętych z programu "Od przedszkola do Opola" tylko o gotowych artystkach. Nie chcę używać wytartego sloganu, że wiek to tylko liczba, bo może to zabrzmieć dziwnie, ale w tym przypadku nie mamy do czynienia z dziećmi. Dodam też z własnej perspektywy, że gdy robiłem pierwsze rzeczy jako producent miałem wtedy 14-15 lat i też na szczęście nikt nie traktował mnie protekcjonalnie.

Pawbeats wydaje "Dzienną". Znamy szczegóły

Album "Dzienna" to szósty album w dorobku Pawbeatsa, charakteryzujący się łączeniem brzmień akustycznych instrumentów i elektroniki, popu z hip-hopem. Projekt Pawbeats Orchestra od początku swojej działalności budował mosty między gatunkami muzycznymi. Pawbeats jest autorem muzyki i współautorem części tekstów. Za okładkę odpowiada popularny na całym świecie ilustrator Paweł Kuczyński.