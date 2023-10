Roksana Węgiel i Kevin Mglej z niespodzianką. "Wielkie wieści"

Roksana Węgiel wraz ze swoim narzeczonym przygotowali dla fanów sporą niespodziankę. Zapowiedzieli, że już niedługo pojawi się nowy singel wokalistki pt. "Łobuz".

Piosence ma towarzyszyć wyjątkowy teledysk, w którym pojawiła się gwiazda polskiej sceny Beata Kozidrak. Czy to oznacza, że szykuje nam się niezwykły duet? Wiemy także, kiedy odbędzie się premiera utworu. Roksana Węgiel zdradziła, że numer będzie dostępny na platformach streamingowych już 12 października.



Reklama

"Coś dużego! Już zaraz!" - napisał narzeczony wokalistki, udostępniając nagranie z jej profilu w relacji. Fani nie kryją radości. "I to są wieści, nie mogę się doczekać!", "Zapowiada się hit", "będzie ogień!", "Kochamy i czekamy" - piszą zachwyceni internauci.

Instagram Rolka Rozwiń

Roksana Węgiel - kariera i życie prywatne

Wokalistka urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jaśle i ma obecnie 18 lat. W 2017 roku wystąpiła w show "The Voice Kids", który wygrała, a w 2018 roku reprezentowała Polskę w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku, zajmując w nim pierwszą pozycję. W 2019 roku wydała debiutancką płytę, na której znalazły się hity takie jak: "Anyone I Want to Be" i "Dobrze jest, jak jest". W 2021 roku wygrała program "Dance, dance, dance".

Clip Roxie Węgiel Dobrze Jest, Jak Jest

Węgiel nazywana jest polską księżniczką popu. Od lat pojawia się na liście przebojów, a jej konto na Instagramie śledzi 1,4 miliona obserwatorów. Jej życie prywatne cieszy się równie sporym zainteresowaniem ze strony fanów co jej kariera.



Szczególnie, że sama wokalistka przyznaje, że w jej życiu sporo się dzieje. Jakiś czas temu w jednym z wywiadów wyznała, że nie może się doczekać ślubu.

"Cudownie się czuję jako narzeczona. Mamy ślub z tyłu głowy i do tego dążymy. Mam już upatrzoną, wymarzoną suknię. Bardziej syrenka, ale nie chcę za dużo zdradzać. Na pewno będzie to ślub kościelny" - mówiła w rozmowie ze "Światem Gwiazd".