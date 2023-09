Od początku roku jednym z głośniejszych tematów w show-biznesie jest związek 18-letniej Roksany Węgiel z osiem lat starszym producentem i kompozytorem Kevinem Mglejem. Para razem pracowała nad płytą "13+5".



Pod koniec maja potwierdzili swoje zaręczyny, a młoda wokalistka otwarcie mówi w mediach o ślubnych planach. Na Instagramie obserwuje ją ponad 1,4 mln internautów.

W ostatnim czasie para odpoczywała w Hiszpanii. Po Marbelli pokazała zdjęcia z Barcelony, a kolejna fotografia pochodzi z plaży. "Malachitową łąką morza" - podpisała ją Roxie.

Na nowe zdjęcie błyskawicznie zareagował Kevin Mglej. "Piękna" - napisał, dodając emotikonkę czerwonego serca.

Post w ciągu 4 godzin od publikacji zdobył ponad 20 tysięcy reakcji i ponad 160 komentarzy od zachwyconych obserwatorów. "Słodziak prześliczny", "Zniewalająco pięknie wyglądasz", "Cudowna" - czytamy.

Roxie Węgiel - kim jest? Kim są jej rodzice?

Jakiś czas temu Roxie Węgiel w jednym z wywiadów wyznała, że nie może się doczekać ślubu. "Cudownie się czuję jako narzeczona. Mamy ślub z tyłu głowy i do tego dążymy. Mam już upatrzoną, wymarzoną suknię. Bardziej syrenka, ale nie chcę za dużo zdradzać. Na pewno będzie to ślub kościelny" - mówiła w rozmowie ze "Światem Gwiazd"

Wokalistka urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jaśle i ma obecnie 18 lat. W 2017 roku wystąpiła w show "The Voice Kids", który wygrała, a w 2018 roku reprezentowała Polskę w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku, zajmując w nim pierwszą pozycję. W 2019 roku wydała swoją płytę, na której znalazły się hity takie jak: "Anyone I Want to Be" i "Dobrze jest, jak jest". W 2021 roku wygrała program "Dance, dance, dance".Rodzice gwiazdy to Edyta i Rafał Węgiel. Ojciec Roksany jest przedstawicielem handlowym, natomiast jej matka pracowała jako kosmetyczka, jednak zrezygnowała z tej pracy, aby towarzyszyć córce podczas tras koncertowych. Oprócz tego Roksana ma też młodsze rodzeństwo: Maksymiliana i Tymoteusza. Drugi z braci jest rówieśnikiem dziecka jej partnera - Williama. Roxie przekonuje, że właśnie przez to bardzo dobrze dogaduje się z pociechą swojego narzeczonego.