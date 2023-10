"Polska czeka na Wasz głos!" - napisał na Instagramie Michał Szpak, pokazując zdjęcie przy niemal wypełnionej urnie wyborczej. Do komisji wybrał się w długim białym płaszczu przypominającym jego strój sceniczny.

O godz. 21 w niedzielę podano wyniki exit poll (dane IPSOS). Według nich wybory wygrało rządzące Prawo i Sprawiedliwość (36,80 proc.) przed Koalicją Obywatelską (31,60 proc.) i Trzecią Drogą (13 proc.). Te dane wskazują, że szanse na przejęcie władzy ma dotychczasowa opozycja.

W kolejnym poście wokalista udostępnił m.in. mema z prezenterką TVP Danutą Holecką i podpisem "Szukam pracy". "Kocham, pozdrawiam i życzę miłego lotu" - napisał, dodając podziękowania za rekordową frekwencję (72,9 proc.).

"Udało się" - dodał Szpak w relacji na Instagramie, a w komentarzach pojawiły się wpisy fanów, że po zmianie władzy wokalista powróci do TVP w roli trenera "The Voice of Poland".

Przypomnijmy, że jesienią ma się pojawić zapowiadana już od ponad roku płyta "Nadwiślański mrok". Album promowany jest alter ego Michała Szpaka o nazwie JowiszJa. Do tej pory poznaliśmy m.in. piosenki "Hiob (Preludium)", "Halo wodospad" (posłuchaj!), "(Mrok) Warszawianka", a także utwór "Gaja".

Choć "Nadwiślański mrok" miał ukazać się 26 listopada 2022 roku, to wokalista w ostatniej chwili przesunął premierę płyty. "Kochani. Czułem to od dawna. Odbierałem wibracje, dostawałem sygnały. Nie mogłem jeść, nie mogłem spać. Było dziwnie" - zaczął Szpak w swoim poście. "Kiedy pierwszy raz usłyszałem w radiu 'All I want for Christmas' dostałem dreszczy" - dodał.

"I wtedy pojawiła się ona. JowiszJa. Jak zawsze, dokładnie wtedy, kiedy potrzebuję kosmicznego wsparcia. Razem podjęliśmy decyzję o ZMIANIE DATY PREMIERY. Pragnę dla siebie i dla was wiosennej energii" - pisał dalej. "Pragnę jasności i nie chce mi się konkurować z Mariah. Nie potrafię w drugie miejsca;) Niech tak się stanie, karty powiedziały" - wyjaśnił.

Wiadomo już, że płyta ukaże się tej jesieni, a promować będą ją trzy koncerty - w Krakowie (Studio, 27.11), Gdańsku (B90, 29.11) i Warszawie (Palladium, 30.11).

"Michał Szpak powraca z bardzo długiej i mrocznej podróży w głąb siebie, otwiera ekstremalnie nowy muzyczny rozdział. Jego nowe sceniczne oblicze będzie można poznać na żywo, już w listopadzie" - czytamy w zapowiedzi koncertów.

"Podczas tych trzech wyjątkowych wieczorów Michał przedstawi swoje artystyczne alter ego JOWISZJĘ: muzyczną kapłankę, maskę artysty i duchowe medium. JOWISZJA jest ekscesem scenicznym i zasłoną dla ponadprzeciętnej wrażliwości. Trasa wizualnie jest performatywnym kalejdoskopem, Michał opętany przez Jowiszję na scenie daje z siebie dosłownie WSZYSTKO, natomiast przekaz jest jeden: LOVE IS LOVE" - zapowiada organizator występów.