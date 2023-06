Michał Szpak od początku kariery na scenie prezentuje się w długich włosach. Bujna fryzura jest już nieodłącznym elementem jego scenicznego wizerunku.

Wokalista, który w 2011 roku zajął drugie miejsce w programie "X Factor" zapisał się w pamięci słuchaczy i widzów swoimi kontrowersyjnymi strojami i wyrazistymi makijażem. A także kręconymi, długimi włosami!

Autor eurowizyjnego przeboju "Color of Your Life" chętnie eksperymentuje ze stylem, czego upust daje wcielając się w JowiszJę. Nigdy jednak nie zdecydował się skrócić burzy swoich loków. Tym bardziej fanom jest ciężko wyobrazić go sobie w krótkich włosach.

W wyobrażeniu takiego scenariusza pomógł miłośnikom znany fryzjer, gwiazd Łukasz Urbański. Ekspert zamieścił na Instagramie zapytanie, którego z artystów chcieliby zobaczyć w ewentualnej przemianie, a ci zasugerowali Szpaka.

Zdjęcie Tak Michał Szpak wyglądałby w krótkich włosach / instagram.com/@lukiur / materiał zewnętrzny

W ten sposób stworzył wizualizację, jak Michał Szpak wyglądałby w całkiem odmiennej fryzurze. Co ciekawe, fani fryzjera są niemal jednogłośni - to byłaby świetna zmiana!

"Wow! Niech skraca" - oceniło aż 73% głosujących. Pozostałe 27 % to osoby, które stawiają na opcję "Michał tylko w długich".

Warto dodać, że Michał Szpak nie zawsze miał długie włosy, czego dowodem są jego zdjęcia z dzieciństwa.