32-letni Michał Szpak jest obecny na scenie od ponad dekady. Swoim brawurowym występem w programie "X Factor" utorował sobie drogę do popularności. Później wydał kilka hitów, a z piosenką "Color of Your Life" pojechał w 2017 roku na Eurowizję, gdzie zajął wysokie, ósme miejsce.

W rozmowie z "Vivą" wokalista uchylił rąbka tajemnicy na temat życia prywatnego. Szpak przekazał, że nigdy "mocno" się nie zakochał. "Takiego wielkiego, namiętnego, burzliwego zakochania jeszcze w życiu nie przeżyłem. Miłości. Być może nie było na to czasu. Czekam na cud" - mówi.

Ekscentryczny gwiazdor sądzi, że na jego drodze nie stanęła jeszcze odpowiednia osoba. Wie też, że wpływ na to może mieć fakt, że jest rozpoznawalną osobą i "freekiem".

Michał Szpak szczerze o życiu uczuciowym

"Być może dotąd nie spotkałem nikogo na swojej drodze, bo jestem osobą publiczną. Jestem freekiem. Na nowej płycie powołałem do życia swoje alter ego, Jowiszję. Śpiewam jako Jowiszja, kiedy chcę wyrazić coś, czego jako Michał nie mogę lub nie potrafię" - twierdzi Szpak.

Wokalista dodaje, że tylko nieliczni znają jego twarz na co dzień. Prywatnie jest inną osobą, niż kreuje się w mediach. 32-latek nie traci nadziei, że kiedyś ktoś pozna prawdziwego Michała i zakocha się.

"Niewielu ma autentyczny dostęp do tego, kim jestem. Jeśli kiedyś pojawi się osoba, która ma mnie poznać, odkryć, to przebije się przez ten pancerz" - dodaje, a po chwili zapewnia, że nie będzie szukał nikogo na siłę. "Jestem pogodzony z różnymi ścieżkami swojego życia. Być może za 10 lat będę kolesiem siedzącym na Bali i zgłębiającym tajniki jogi i medytacji" - podsumował.