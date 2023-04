Michał Szpak , który na dzień dobry wzbudził śmiech na widowni z powodu swojego wyglądu, sprawił, że Kuba Wojewódzki niemal zaniemówił. Od wykonania piosenki Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat" zaczęła się jego przygoda z programem, a zarazem z rodzimym show-biznesem.



U Wojewódzkiego Szpak był pewniakiem. "Mam w domu parę tysięcy płyt, ale brakuje mi jednej. Wiesz jakiej? Twojej!" - mówił do niego juror, który wkrótce stał się jego mentorem w programie. Szpak ostatecznie w finale przegrał z Gienkiem Loską.



Michał Szpak po "X Factorze". Trudne początki

Potem Szpakowi również nie było łatwo. Jego pierwsza EP-ka została przyjęta dość chłodno, wytwórnia odwróciła się do niego plecami. W pewnym momencie wydawało się, że Michał będzie kolejnym przegranym z talent show.



Ostatecznie Szpak odmienił swój los, wydał bardzo dobrze przyjęta płytę, odniósł sukces w Opolu, a przede wszystkim na Eurowizji (ósme miejsce w Szwecji w 2016 roku) i stał się jednym z popularniejszych wokalistów w Polsce.



Teraz sam wokalista pomaga rozwinąć skrzydła innym początkującym artystom. W latach 2017 - 2020 Szpak był trenerem w "The Voice of Poland" , a dzięki niemu na szersze wody wypłynęli: Marta Gałuszewska, Krystian Ochman (wygrali program) oraz Natalia Zastępa (finalistka dziewiątej edycji).



Michał Szpak i kolejna płyta "Nadwiślański mrok"

Najnowsze dzieło Michała Szpaka - album "Nadwiślański mrok" - początkowo miał ukazać się w listopadzie 2022 roku, w dzień 32. urodzin wokalisty. Jednak wokalista przesunął jego premierę na wiosnę 2023 roku, sugerując, że może trafić do sprzedaży w kwietniu. Jednak do tej pory nie potwierdził, że album faktycznie ukaże się w tym miesiącu.



Nowa płyta promowana jest alter ego Michała Szpaka o nazwie JowiszJa. Do tej pory poznaliśmy piosenki "Hiob (Preludium)", "Halo wodospad" ( posłuchaj! ), "24na7" i "(Mrok) Warszawianka".



"Zawsze wychodziłem do ludzi z jakimś przesłaniem. Daje mi satysfakcję to, że z moim uporem rozszerzyłem młodym ludziom świadomości wśród starszych ludzi, że można być 'freakiem', żyć na własnych zasadach i nikogo przy tym nie krzywdzić. Młodzi ludzie czasem przychodzą do mnie i mówią, że jestem dla nich 'ikoniczny', bo otworzyłem im drzwi, by móc być tym, kim chcą. Ich rodzice to akceptują, bo mówią, że skoro Michał Szpak może, to dlaczego nie" - mówił w programie "Uwaga! TVN".



Dyskografię Michała Szpaka zamyka płyta "Dreamer" z 2018 roku. Większość słów na tamten album napisała Aldona Dąbrowska, natomiast muzykę skomponował Sławomir Sokołowski. Promowały go m.in. utwory "Don’t Poison Your Heart" i "Rainbow".