Aleksandra Tocka przygodę z "The Voice of Poland" rozpoczęła utworem "Respect" Arethy Franklin i obróciła cztery fotele podczas przesłuchań w ciemno. Pochodząca z Jasła uczestniczka trafiła do ekipy Grzegorza Hyżego.

Podczas bitew wokalistka zmierzyła się z Kacprem Hartungiem. Duet wykonał piosenkę Kings of Leon "Sex On Fire". "Nastąpiła przedziwna rzecz, nigdy czegoś takiego nie miałem. Z jednej strony myślę sobie przekombinowane, a z drugiej to było nawet fajne w takiej wersji" - komentował Michał Szpak.



Zwycięzcą pojedynku okazała się właśnie Tocka, mimo że wszyscy trenerzy stawiali na Hartunga.



Grzegorz Hyży nie krył łez. Aleksandra Tocka oczarowała podczas nokautu

Podczas nokautu Grzegorz Hyży wybrał dla swojej podopiecznej utwór Kayah "Jestem kamieniem". Wybór okazał się strzałem w "10", a Tocka poruszyła każdego z trenerów. "Pierwszy raz się wzruszyłem słuchając czyjegoś głosu" - mówił trener uczestniczki podczas tamtego odcinka.

Aleksandra Tocka ostatecznie dotarła do półfinału programu, gdzie musiała uznać wyższość Anny Deko.



Co po "The Voice of Poland" robi Aleksandra Tocka?

Jeszcze w "The Voice of Poland" uczestniczka zaprezentowała swój pierwszy singel "Światłocień". Kolejny utwór - "Niemożliwe" (posłuchaj!) - swoją premierę miał w kwietniu 2019 roku. W połowie czerwca 2020 roku światło dzienne ujrzał natomiast numer "Love Me".

"Napisałam go dwa lata temu. Muszę przyznać, że trochę sobie poleżakował ten utwór - ale podobno - na wyjątkowe momenty czeka się dłużej" - napisała w dniu premiery. Jej ostatnim singlem jest natomiast wydany w 2021 roku numer "Zawołaj mnie".



Tocka również nadal uczy też śpiewu. Przypomnijmy, że w "The Voice of Poland" uczestniczka zdradziła, że jej uczennicą była m.in. Roksana Węgiel. Obecnie wokalistka współpracuje ze Szkołą Uwielbienia Jest Więcej.