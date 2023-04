"Wracając" Pauliny Przybysz już w sieci. Wśród gości Miły ATZ, Asthma, Margaret, Ryfa Ri i Szczyl

"Wracając" to po "Chodź tu" i "Odwilży" trzeci solowy album Pauliny Przybysz, na którym wiernie wybrzmiewa hip-hop i soul. Jednak Paulina wpuszcza do niego elementy klasycznych popowych ballad, tanecznych momentów, głębokiego basu czy trapowej narracji rytmicznej.

"W dorosłym życiu chodzi chyba o to, żeby iść do przodu ciągle wracając do siebie" - uważa artystka.

Paulina Przybysz i płyta "Wracając". Wśród gości Miły ATZ, Asthma, Margaret, Ryfa Ri i Szczyl

Paulina wraca do swoich fascynacji, trochę chce być laską z JJ FAD a trochę, bez żadnego mrugania okiem, zaśpiewać Wam poważną balladę o miłości, bo "ona może śpiewać, może się już nie bać".

Podejmuje wielokrotne próby integracji i bycia na serio. Jako baczny obserwator sceny muzycznej, wychowana na rapie, klasyce, soulu i jazzie, nie powstrzymuje się od inspiracji i współpracy z przyjaciółmi.

Na albumie usłyszymy produkcje Wuja HZG, Kuby Więcka, Olka Świerkota, Patryka Kraśniewskiego, Jacka Antosika czy samej Pauliny, a gościnnie pojawią się Miły Atz, Asthma, Margaret, Ryfa Ri czy Szczyl.

Piosenki o równowadze, o oswajaniu smutku i cienia, o tęsknocie za naturą, o końcu świata, bałaganu w polityce, o wewnętrznych cichych rewolucjach, subtelnościach w relacjach i miłości.To pierwszy album Pauliny, który ukaże się tylko w wersji cyfrowej.

Trasa koncertowa Pauliny Przybysz przebiegnie przez następujące miasta:

12.05 - Warszawa - Praga Centrum

13.05 - Katowice - Królestwo

19.05 - Wrocław - Bezsenność

26.05 - Poznań - Blue Note

27.05 - Gdańsk - Dizzly Grizzly

02.06 - Kraków - Klub Spotkań Poczta Główna