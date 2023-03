Paulina Przybysz zapowiada nową solową płytę. Posłuchaj singla "Wracając"!

Singiel "Wracając" jest pierwszą zapowiedzią albumu o tej samej nazwie, którego premiera odbędzie się 21 kwietnia. To po "Chodź tu" i "Odwilży" trzeci solowy album Pauliny Przybysz, na którym usłyszymy wiernie wybrzmiewające hip hop i soul.

Paulina otwierając się na elementy klasycznych popowych ballad, tanecznych momentów, głębokiego basu czy trapowej narracji rytmicznej robi przestrzeń na zupełnie nowy przekaz. Nadchodzący album Przybysz przyniesie soundtrack pełen refleksji, walki o wolność, szukania sensu, odwagi czy niezgody na stare porządki władzy.

"Utwór 'Wracając' powstał podczas pewnej październikowej sesji twórczej z Kubą Więckiem. Zaczęło się od wspólnego przeglądania kolekcji sampli i nagrań Kuby. Intuicja poprowadziła nas do krótkiego nagrania chóru z Ukrainy, które Kuba nagrał telefonem podczas prowadzenia zajęć jazzowych we Lwowie. Na bazie tego sampla zaczęłam pisać teksty i frazy, a Kuba zaczął lepić bit. Czuliśmy, że powstało coś super. Czułam, że jest to piosenka o drodze i o zaufaniu, cierpliwej miłości i o powrotach" - mówi Paulina Przybysz.



"Kilka miesięcy później wybuchła wojna w Ukrainie. Przy okazji jednego z koncertów charytatywnych, w których brałam udział - na jednej scenie spotkałyśmy się z Yaną, dziewczyną z tego chóru, która przyjechała wtedy do Warszawy. Ona przetłumaczyła mi fragment tego tekstu, a ja opowiedziałam jej o czym jest piosenka. Pomyślałam o powrotach, o tym jak długa będzie podróż w miejsce, które czasem trzeba opuścić bez przygotowania, jak trudne są dylematy o tym czy ruszać w tę drogę i że znowu napisałam piosenkę, która po jakimś czasie nabrała nowego, poważnego sensu" - dodaje.

Paulina jako baczny obserwator sceny muzycznej, wychowana na rapie, klasyce, soulu i jazzie, nie ustaje od poszukiwania inspiracji, które wielokrotnie odnajduje we współpracach z innymi artystami. Na nadchodzącym albumie usłyszymy produkcje: Wuja HZG, Kuby Więcka, Olka Świerkota czy Patryka Kraśniewskiego - ale i samej Pauliny. Wśród gości doskonale dobrana selekcja, pojawią się między innymi Miły ATZ, czy asthma, reprezentujący Def Jam Recordings Poland, który jest wydawcą nowej płyty Pauliny Przybysz.

Pierwszy singlem z płyty, były "Definicje".

Piosenki o równowadze, o oswajaniu smutku i cienia, o tęsknocie za naturą, o końcu świata, burdelu w polityce, o wewnętrznych cichych rewolucjach, subtelnościach w relacjach i z pewnością o miłości - hip hop, soul, wybitni goście - tego możemy się spodziewać po płycie "Wracając".

Premiera albumu została zaplanowana na 21 kwietnia, a towarzyszyć jej będzie trasa koncertowa "Wracając". Artystka ogłasza spotkanie z publicznością w sześciu miastach.

Paulina Przybysz: Gdzie odbędą się koncerty?

12.05 - Warszawa - Praga Centrum

13.05 - Katowice - Królestwo

19.05 - Wrocław - Bezsenność

26.05 - Poznań - Blue Note

27.05 - Gdańsk - Dizzly Grizzly

02.06 - Kraków - Klub Spotkań Poczta Główna